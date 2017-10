Oli vegetali: bellezza e benefici a portata di mano Istockphoto 1 di 6 Istockphoto 2 di 6 Istockphoto 3 di 6 Istockphoto 4 di 6 5 di 6 Istockphoto 6 di 6 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Secchezza, addio: gli oli vegetali sono un vero elisir per il nostro benessere e per la nostra bellezza: il loro utilizzo in Medio Oriente e in Asia risale alla notte dei tempi. Per la secchezza della pelle, l'uso dell'olio si rivela particolarmente efficace perché nutre in profondità. Sarà sufficiente massaggiare l'olio sulla pelle bagnata dopo una doccia rigenerante per farlo penetrare più facilmente: niente di meglio per una intensa sensazione di benessere.



​Coccole benefiche: applicato sull'epidermide, l'olio crea un film idro-lipidico che combatte la disidratazione nutrendo i tessuti in profondità. Una buona abitudine da non dimenticare è quella di applicare l'olio sulla pelle con movimenti circolari, partendo dal basso verso l'alto, dalle caviglie fino al viso: una coccola preziosa che stimola il microcircolo favorendo la circolazione. Desideriamo una pelle morbida e vellutata? Bene, l'uso abituale degli oli ci aiuta a mantenere vitale l'epidermide, migliorando l'elasticità e il tono.



Struccante fai da te: niente di meglio che un rimedio naturalmente efficace anche tra le mura domestiche. Per la nostra beauty routine iniziamo col togliere il trucco dal viso: basta bagnarlo con un velo di acqua termale e versare qualche goccia di olio su un dischetto inumidito. Il make up si scioglie velocemente lasciando la pelle idratata: provare per credere!



Bye bye rughe: combattere i segni del tempo si può, facendo ricorso agli oli di enotera (la pianta nota come "bella di notte" o "primula di sera"), di ribes e di argan. Per rassodare la pelle del corpo possiamo fare ricorso all'olio ai semi di sesamo, mentre avocado, lino e riso, sono un vero toccasana per il nostro viso.



Evviva il relax: il profumo degli oli rilassa e genera un diffuso senso di benessere e serenità. Se alle proprietà benedfiche per la pelle, aggiungiamo anche quelle per la nostra psiche, non potremo davvero più farne a meno. Dedicarci qualche minuto alla fine di una giornata convulsa e stressante sarà un toccasana per la nostra salute e il nostro umore, quindi mettiamolo tra gli appuntamenti importanti della nostra agenda quotidiana.