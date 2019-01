Karkadè: un concentrato di virtù nell'infuso color rubino

Il karkadè , conosciuto anche com tè rosa dell’Abissinia , ha un nome che evoca paesi lontani. Bevanda dal gusto vagamente acidulo e dal magnifico colore rosso , è rinfrescante e dissetante, è antinfiammatoria e ha un contenuto di vitamina C doppio rispetto a una spremuta d’arancia. Scopriamo insieme le tante virtù di questo fiore di origine asiatica , diffuso ormai in Europa, ai tropici e, nella specie sabdariffa, proprio quella da cui essiccando i fiori si ottiene il karcadè , coltivato soprattutto in Etiopia.

Le proprietà terapeutiche dell'infuso di karkadè sono veramente molte; per preparare l'infuso, i fiori di ibisco vengono essiccati per poter essere poi utili all'infusione che può essere consumata da adulti e bambini, senza limitazioni.



Antinfluenzale: il karkadè è particolarmente utile in inverno perché ricco di vitamina C e di polifenoli, che aiutano a prevenire e a curare le patologie del tratto respiratorio, quali mal di gola, raffreddore, tosse.



Vasoprotettivo: la presenza di flavonoidi e antociani fanno del karkadè un infuso con significative proprietà protettive dei vasi sanguigni, favorendo la fluidificazione del sangue. Amico del cuore, contribuisce a tenere sotto controllo l’ipertensione grazie ai polifenoli e alla vitamina E presenti nel suo fitocomplesso.



Antisettico: il karkadè contiene acidi organici (ad esempio i fitosteroli, l'acido citrico, l'acido ascorbico), che gli conferiscono proprietà diuretiche e antisettiche ottime alleate in caso di infezioni come la cistite o di infiammazioni del tratto urogenitale.



Antinfiammatorio: essendo una malvacea, il karkadè contiene mucillagini che svolgono un’azione lenitiva e protettiva sui tessuti interni dell’organismo: è quindi indicato per tutti i tipi di infiammazioni delle mucose, quali gengiviti, mal di gola, raffreddore e tosse.



Digestivo: l’infuso di karkadè può aiutare a eliminare le scorie che vengono prodotte durante l'assimilazione degli alimenti favorendo il processo digestivo.



Contro la stitichezza: il karkadè contiene tannini, che lo rendono astringente; tuttavia, quando le mucillagini vengono a contatto con l’acqua, formano un massa gelatinosa che aiuta l'evacuazione svolgendo un’azione dolcemente lassativa.



Antiaging: il karkadè è amico della nostra bellezza, perché le sue proprietà antiossidanti aiutano a liberare l’organismo dai radicali liberi ritardando la formazione delle rughe. Ha proprietà calmanti ed emollienti della pelle e favorisce la luminosità della pelle rendendola morbida e liscia. Ottimo anche per la salute dei capelli, l'olio di karkadè è perfetto per alleviare la fragilità capillare e quindi trattare patologie come cellulite e vene varicose.