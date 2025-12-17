Cloud Dancer: il bianco che rivoluziona il design d’interni nel 2026

Ancora una volta l'Istituto Pantone elegge il colore dell'anno e per il 2026 sarà il bianco "Cloud Dancer", che evoca immagini di leggerezza, purezza e movimento delicato, proprio come una nuvola che danza nel cielo. Questa scelta che sottolinea la natura eterea e luminosa del colore, che si propone di portare serenità e armonia negli spazi abitativi. Non è un bianco freddo o sterile, ma una tonalità calda e morbida, capace di creare ambienti accoglienti e rilassanti.