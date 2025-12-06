Dopo Mocha Mousse e Peach Fuzz arriva il bianco Cloud Dancer: ecco il colore Pantone 2026

"Le tonalità della pelle non hanno influito per niente in tutto questo", ha tagliato corto Pressman, tentando di spegnere le polemiche sul nascere e osservando che Pantone ha già ricevuto domande simili per altre scelte recenti. "Con Peach Fuzz nel 2024 e poi con Mocha Mousse 2025, ci è stato chiesto se la scelta avesse avuto a che fare con razze ed etnie. Non è così che funziona. Noi cerchiamo di capire cosa cercano le persone e a cui il colore può sperare di dare una risposta", ha precisato ancora la Pressman, che invita a superare le metafore.