Casa: Peach Fuzz è il colore Pantone del 2024

Gli esperti, infatti, hanno spiegato che il suo tono lieve e fruttato richiama pace e serenità soprattutto in un periodo storico come il nostro, afflitto purtroppo da guerre e conflitti.

Peach Fuzz si può tradurre letteralmente in "peluria di pesca", di fatto da noi meglio conosciuto come rosa pesca . È il colore dell'anno 2024 eletto dall' Istituto Pantone del Colore , una tonalità scelta non certo a caso.

Poetico e romantico, Peach Fuzz è una tonalità pesca super romantica dall'aria vintage.

Molto piacevole, è un colore a metà strada tra il rosa e l'arancio secondo l'Istituto Pantone, massima autorità cromatica al mondo. Un annuncio che influenza giocoforza i settori creativi: dall'interior design alla moda, dalla grafica al beauty, ma naturalmente indirizza perfino le scelte cromatiche degli oggetti di uso comune.

Il Peach Fuzz dovrebbe avvolgere, ispirare sentimenti di appartenenza, regalare nuovi equilibri. Perfetto per la casa in cui l'obiettivo è prendersi cura di sé, favorendo calma e concentrazione, e trovare gli spazi perfetti in cui provare a rasserenarsi e a migliorare se stessi.

GENTILE, DOLCE, ARIOSO il Peach Fuzz rievoca una nuova modernità. Ideale per gli interni dell'abitazione, grazie alla sua dolcezza sa regalare un'aria sofisticata e contemporanea. Un tocco glamour caratterizzato da gentile soavità capace di rimanere inalterata nel tempo e tuttavia super contemporanea, in grado di portare la bellezza necessaria nel mondo digitale. Una tonalità versatile che si adatta a diversi stili e temi di arredamento: piace accostato al rustico come al bohemien, ma va benissimo anche con il vintage o lo stile scandinavo. Questa nuance pesca, dal sapore un po' retrò, sa abbinarsi perfettamente a tutta la palette dei neutri, ma anche a toni più decisi come il grigio o il marrone, per creare contrasti vivaci e decisamente originali.

UN TOCCO MORBIDO un soggiorno dipinto con Peach Fuzz diventa positivo e accogliente: le pareti tinteggiate con questi toni caldi creano uno sfondo che emana vitalità e ottimismo assecondando il desiderio di godere di spazi accoglienti. Se utilizzato come rivestimento di una parete promuove comfort e serenità, ma è perfetto anche declinato su accessori all’interno di una palette cromatica più ampia. Ideale per la personalizzazione si adatta ad abbinamenti delicati: insieme alla palette dei neutri conferisce un'aria votata al relax insieme a divani morbidi, accoglienti poltrone, complementi che contribuiscono a riscaldare ancora di più l’ambiente sapientemente accostati a cuscini e tappeti dalla texture materica. Nella zona notte è perfetto se accostato ad arredi dalle linee semplici e declinato su lenzuola dal tessuto morbido e avvolgente: un autentico must have. Questa palette rilassante individua uno spazio che favorisce notti serene e risvegli piacevoli, ma non solo. Nelle tonalità più delicate, questa tinta sa essere l'ideale anche per la stanza dei più piccoli così come per il bagno, proprio in virtù delle sue caratteristiche che invitano al benessere e alla calma.