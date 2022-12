Ecco il colore Pantone del 2023: "Viva Magenta", espressione di forza

E' "Viva Magenta", il 18-1750, il colore Pantone 2023.

Una nuance che vibra di vivacità e vigore. "Una tonalità non convenzionale per un tempo non convenzionale": è proprio così che l'autorevole istituto del colore Pantone, che ogni anno elegge una tonalità speciale, definisce il Viva Magenta 18-750, colore dell'anno 2023. "E' radicato in natura, discendente dalla famiglia dei rossi ed espressivo di un nuovo segnale di forza. Viva Magenta è coraggioso e senza paura, un colore pulsante, esuberante".