Casa: wabi-sabi, lo stile giapponese che celebra la bellezza della semplicità

in accordo con il concetto di autenticità, il Wabi-sabi fa riferimento a un ritorno all’essenziale, a una vita armoniosa con la natura, che non deve per forza essere impeccabile e perfetta. I materiali sono dunque assolutamente naturali e mai sottoposti a eccessiva lavorazione. Ottimi dunque la calce, la terra cruda, i mattoni a vista, i legni consumati, le pietre ruvide per gli interni. Quanto ai tessuti, sì ovviamente a lino grezzo, juta strappata, lana morbida, ceramica usurata, argilla sbiadita. Poichè lo stile wabi-sabi vuole portare la natura in casa, e creare un ambiente di serenità e rilassatezza, la tavolozza dei colori deve essere tenue e sobria. Perfette quindi, oltre al bianco naturale o panna, anche le tonalità terrose, quali ocra o terracotta. Sì anche ai richiami del mare, e quindi al blu marino, o alla campagna, con il verde salvia o il verde bosco, le varie nuance di grigio e i colori pastello tenui e naturali che creano la base ideale su cui immaginare il proprio nido. No assoluto, invece, a fantasie accese o alle tinte forti e decise, chiaramente fuori luogo.