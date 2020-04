Pasqua è passata, adesso è il momento del detox

Non ce ne siamo quasi accorti, costretti come siamo a vivere in casa per l'emergenza Coronavirus, ma la primavera avanza a grandi passi e appena potremo farlo ci troveremo a uscire in maglietta e scarpe aperte, dimenticando cappotti e sciarpe che probabilmente abbiamo già sepolto nell'armadio con il cambio stagione.

Per poterci infilare i jeans che tanto ci piacciono o per dedicarci allo shopping estivo senza timore di trovarci una taglia in più, ecco qualche piccola strategia utile a rimetterci in forma senza troppa fatica.

Semplice come bere un bicchier d'acqua: semplice eppure straordinariamente efficace. Per ripulire il nostro organismo dall’interno il nostro organismo occorre bere tanta acqua. Sì dunque a un'acqua oligominerale, purché stiamo attenti a berne in quantità: ricordiamoci che spesso, senza rendercene conto, in realtà beviamo assai meno di quanto servirebbe. Secondo gli esperti, bisognerebbe bere circa due litri al giorno, salvo diversa indicazione del medico. Il consiglio furbo? Teniamo a portata di mano una bottiglia da un litro che ci accerteremo di riempire e svuotare completamente due volte al giorno.

Limone, bello e vitaminico: questo frutto è da sempre il migliore alleato quando arriva il momento del detox. Un bel bicchiere di acqua calda (non zuccherata!) a cui avremo aggiunto il succo di un frutto non trattato è perfetto da bere al mattino appena svegli per regolarizzare l’equilibrio acido alcalino dell’organismo e fare scorta di preziosa vitamina C. Si può anche preparare un centrifugato o una tisana a base di limone e zenzero: i principi attivi di questi due alimenti combinati tra loro hanno un potere anticoagulante e aiutano a fluidificare il sangue. Lo zenzero poi è uno straordinario amico della linea: migliora le funzioni digestive e aiuta ad attivare il metabolismo, bruciando grassi e calorie.

Vegetali, gli amici di sempre: ricca di sali minerali e fibre, la verdura può essere consumata a volontà, sia cruda sia cotta, anche se è meglio privilegiare la verdura di stagione come pomodori e ortaggi a foglie verde. L’ideale è una breve cottura alla griglia o al vapore, per conservare le proprietà nutrizionali e le tante sostanze preziose che spesso vengono distrutte dalle elevate temperature. Attenzione comunque ai condimenti: l'olio, rigorosamente EVO, va misurato col cucchiaio, poi possiamo aggiungere succo di limone o aceto di mele. Carote, sedano, ravanelli, sono perfetti da sgranocchiare crudi come spuntini spezza fame. La frutta è buona e salutare, ma attenzione agli zuccheri: se vogliamo perdere qualche etto, meglio non eccedere e limitarsi a una o due porzioni al giorno, scegliendola tra quella meno calorica, per esempio mele e frutti rossi.

Una tisana per amica: infusi e tisane sono i migliori alleati per detossinare l'organismo e drenare i liquidi in eccesso. Optiamo per infusi a base di finocchio, tarassaco, cannella, basilico, cumino. Ricordiamo che lo zenzero è sempre il top, da utilizzare come infuso o anche fresco, grattugiato o tagliato a pezzettini. Molto utile è anche l’anice, per la sua azione digestiva e antispasmodica, ottimo per sgonfiare. Per concludere, non dimentichiamo che il tè verde è davvero immancabile: ricchissimo di virtù, ha importanti proprietà antibatteriche ed è un vero e proprio concentrato di antiossidanti, oltre a favorire l'eliminazione dei grassi in eccesso e a ridurre i livelli di colesterolo.

Stop alle cattive abitudini: da evitare nella maniera più assoluta il fumo, le bevande alcoliche di ogni genere, gli intingoli, i fritti e ovviamente il cibo spazzatura. Per evitare il ristagno dei liquidi, buona regola è ridurre al massimo il sale negli alimenti, compreso quello che si trova nei formaggi, nei salumi e negli alimenti confezionati.

Dai tempo al tempo: un buon percorso di purificazione dell'organismo non può essere di brevissima durata, ma deve essere una abitudine consolidata nel tempo. Detox sì, ma per rimettersi in forma il digiuno è fortemente sconsigliato, soprattutto a chi non è in buona salute: uno stile di vita sano, una alimentazione corretta e il parere del nutrizionista o del proprio medico sono indicazioni sempre valide e da seguire in ogni caso.