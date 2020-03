Primavera in arrivo: scopri come organizzare gli armadi per il cambio di stagione

Con le misure per contenere il coronavirus il tempo per organizzare gli armadi , pulendo dove necessario e liberandoci dei capi che non ci servono più per far posto a quelli della bella stagione , è davvero tantissimo. Sfruttiamo al meglio questo periodo per fare un cambio di stagione senza stress.

Fai spazio: per un cambio armadio fatto a regola d'arte, è importante assicurarsi di avere ampie superfici libere dove appoggiare i vestiti man mano che si tolgono dagli armadi. Inoltre, secondo gli esperti di Habitissimo, può essere utile avere a portata di mano scatole o sacchi dove eventualmente riporre i capi estivi che si pensa di non mettere più il prossimo anno, suddividendoli tra quelli da regalare e quelli da buttare senza indugio. Stessa cosa andrà fatta, ovviamente, per i capi estivi da sistemare.



Una bella pulizia: l’armadio e i cassetti sono super utilizzati e troppo spesso pieni di polvere, che inevitabilmente si deposita sui capi e all'interno dei mobili. Pulire non è esattamente la parte più divertente del lavoro, ma possiamo provare a guardare il lato positivo. Pulire a fondo ripiani, superfici, ante, per non parlare delle parti più alte dove inevitabilmente si deposita la gran parte della polvere, servirà a dare aria all'armadio e a contenere la confusione che si crea durante impresa necessaria, ma ardua, come questa. Se l’ambiente è pulito però tutto risulterà più bello e ci regalerà comunque soddisfazione, serenità e voglia di fare. Un'altra operazione seccante seppur indispensabile è quella di recuperare gli ultimi capi invernali in giro per casa, lavarli e stirarli prima di riporli. Cosa fatta, capo ha.



Metti in ordine: a questo punto, quello che ci si presenta sarà uno scenario a dir poco disastroso. Letto completamente invaso di vestiti di ogni ordine e grado e accessori ammucchiati per terra. Per non cedere allo sconforto a un passo dal traguardo, non resta che affidarsi ad una precisa organizzazione all’insegna dell’ordine. La prima cosa da fare sarà suddividere quell'ammasso informe di vestiti per tipologia: pantaloni (eleganti o jeans), gonne, abiti (corti o lunghi), maglie, vestiario da notte, costumi da bagno, soprabiti, capi sportivi, accessori (pashmine, stole, guanti, cappellini). Non è una questione solo formale, ma uno sforzo che apprezzeremo moltissimo più avanti, quando dovremo ripetere l'operazione al contrario, riportando l'abbigliamento invernale nel nostro armadio. Il consiglio furbo? Lasciamo fuori qualche capo di “transizione” (un golfino leggero, una giacca di jeans) che tornerà utile nelle giornate più tiepide in cui sembrerà che la primavera ci abbia improvvisamente ripensato.



Ogni cosa al suo posto: a questo punto si passa a prendere tutti i contenitori che si hanno a disposizione e si inizia a riporre gli abiti con cura, avendo il buon senso di utilizzare per ciascuna categoria il contenitore più adatto. Per i capi più eleganti e preziosi usiamo custodie più importanti per tenerli al riparo dalla polvere e dall'umidità. Per le magliette e altri capi facilmente piegabili ci si può sbizzarrire con le tante scatole esistenti in commercio, di ogni forma e dimensione. Ci sono quelle più funzionali, di plastica resistente e trasparenti per avere sempre tutto a vista; quelle di legno, eleganti e facilmente impilabili; quelle in tessuto, flessibili e dal minimo ingombro, perfette per riporre calze, biancheria intima, ma anche infradito e sandali; e poi ci sono scatole che puntano maggiormente sul design. I piccoli accessori possono essere tenuti tutti insieme in sacchetti di cotone o in comodi portatutto da appendere alle ante. Prima di riporre sui ripiani più alti dell’armadio, non dimentichiamo di aggiungere qualche foglietto antitarme per proteggere i capi e, possibilmente, di apporre su ogni contenitore un’etichetta riposizionabile per distinguerne il contenuto.

Aria nuova: i negozi sono chiusi, ma il commercio online non si ferma e molte aziende stanno lanciando promozioni molto interessanti ed economicamente vantaggiose. Sì dunque a qualche capo nuovo di zecca da sfoggiare appena ci sarà possibile, senza tuttavia trascurare quanto abbiamo già negli armadi nuovamente pieni. Pantaloncini, camicie e ampi abiti leggeri non aspettano altro che di essere indossati fuori casa e con gli amici nella stagione che sta per iniziare, perché #andratuttobene.