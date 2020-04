Cioccolato fondente: tanti buoni motivi per farsi prendere per la gola Istockphoto 1 di 9 Istockphoto 2 di 9 Istockphoto 3 di 9 Istockphoto 4 di 9 Istockphoto 5 di 9 Istockphoto 6 di 9 Istockphoto 7 di 9 Istockphoto 8 di 9 Istockphoto 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

Coronavirus o no, il cioccolato rimane la più acclamata delizia per il palato in grado di risollevare gli animi di tutti o quasi.

Non solo straordinariamente buono, nella versione fondente è anche perfetto per rimetterci in linea in vista delle prossime uscite, che arriveranno con la primavera avanzata, quando cioè dovremo iniziare a rimetterci forma per la prova costume.

Cioccolato antistress: il cioccolato stimola la produzione di serotonina, è un neurotrasmettitore che regala uno stato di euforia e la cui mancanza può causare un calo dell'umore. Un morso all'invitante tavoletta o all'uovo di cioccolato, soprattutto fondente, è un modo per scongiurare la depressione e in questo periodo ce n'è davvero bisogno. Inoltre il cioccolato fondente, grazie al contenuto di magnesio, ha il potere di rilassare e quindi di scongiurare lo stress consentendoci di vivere con maggiore serenità in tempo di coronavirus.

Cioccolato anti invecchiamento: buono, gustoso e alleato di bellezza. Il cioccolato fondente, grazie all'importante contenuto di cacao, è una importante fonte alimentare di flavonoidi, antiossidanti naturali che si trovano ad esempio nel té, nel vino rosso, negli agrumi e nei frutti di bosco. Gli antiossidanti naturali contrastano l'eccessivo livello di colesterolo, l'ipertensione arteriosa, prevengono malattie cardiovascolari come l'infarto e l'ictus e, secondo alcuni studi, aiutano a prevenire il declino cognitivo legato all'età. Infine, gli antiossidanti combattono efficacemente i radicali liberi, che causano l'invecchiamento cellulare, deprimono il sistema immunitario favorendo l'insorgenza di numerose malattie e addirittura qualche forma tumorale.

Cioccolato e dieta: che sia chiaro, il cioccolato non è esattamente l'alimento principe per perdere peso, purtroppo, e non sostituisce certo uno stile di vita corretto e una alimentazione sana ed equilibrata. Per chiarezza, ricordiamo che una tavoletta da 100 grammi contiene circa 500 kcal, non poche visto che un bel piatto di pasta ne può apportare meno di 400. Tuttavia, il cioccolato fondente potrebbe coadiuvare nella dieta: a sostenerlo uno studio effettuato in Germania secondo cui 40 grammi circa di cioccolato extra-fondente al giorno contribuirebbero ad aumentare del 10% la perdita di peso, se abbinata a un regime ipocalorico proprio grazie al mix di antiossidanti, caffeina e teobromina, sostanza naturale con effetti moderatamente diuretici e cardiotonici. Il cioccolato fondente con l'80%, di cacao aiuta quindi a perdere peso più velocemente, se associato in ogni caso a una dieta povera di carboidrati.

Cioccolato anti stanchezza: il cioccolato fondente è un'ottima fonte di sali minerali, che contiene in quantità. Troviamo infatti il ferro, anche se non viene assorbito in maniera ottimale, e poi buone concentrazioni di fosforo, potassio e soprattutto magnesio che contribuisce a colmare la dose nutrizionale giornaliera. L'azione congiunta di questi minerali è un valido aiuto nella riduzione di stanchezza, spossatezza e affaticamento: perfetto quindi per prepararci a tornare a una vita quasi normale facendo il pieno di energia e vitalità.