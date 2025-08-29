Gymtimidation: dopo la prova costume arriva l’ansia da “prova palestra”

GYMTIMIDATION: COME LA PROVA COSTUME MA TRA PESI E SALA ATTREZZI – Proviamo a immaginare la situazione: non ci alleniamo da tempo, magari da anni, e finalmente abbiamo deciso di vincere la pigrizia e iscriverci in palestra. Ci presentiamo il primo giorno e davanti a noi si distende una fila ordinata di macchine misteriose, delle quali (a parte le cyclette e i tapis roulant) non riusciamo a immaginare il funzionamento. Un istruttore ci fa mostrato i principali esercizi e poi ci ha abbandonato con in mano la nostra scheda, invitandoci a cominciare e rivolgendosi poi a un altro allievo. Intorno a noi la sala è affollata di persone che si esercitano con grande energia: ci paiono tutti bellissimi, snelli, tonici ed elegantissimi in calzamaglie e tute che sottolineano ancora di più i loro muscoli scolpiti. Le specchiere ci rimandano invece l’immagine di noi stessi impacciati, con indosso una tuta e una maglietta che abbiamo scelto nella convinzione che in palestra si deve essere solo comodi e non anche stilosi. Cercando di fare buon viso a cattivo gioco, scegliamo un corso di gruppo e piazziamo il nostro tappetino in un angolo in fondo, sperando di passare inosservati, ma anche così ci sentiamo inadeguati e incapaci di eseguire persino gli esercizi più semplici, finché l’allenatore non interviene misericordiosamente e ci propone la “variante facile”. A quel punto, riusciamo a combinare qualcosa, ma abbiamo la sensazione che gli sguardi di tutti si concentrino sempre più su di noi, con commiserazione. Il ritorno in spogliatoio, poi, ci convince del tutto a dire “mai più”: anche qui, tra docce e armadietti, si accalcano ragazze e donne dal fisico scultoreo più o meno svestite, che ci osservano con commiserazione, mentre altre sono ormai pronte a uscire perfettamente vestite, pettinate e truccate. Chi non ha vissuto l’esperienza almeno una volta, alzi la mano: secondo alcune indagini, infatti, circa la metà delle persone dichiara di essersi sentita a disagio al punto di aver rinunciato a frequentare un centro fitness; anche tra chi va ad allenarsi regolarmente, il 50% circa continua a non sentirsi del tutto a proprio agio, soprattutto in presenza di persone molto in forma. Le donne sono le più colpite da questa forma di insicurezza, alimentata spesso da aspettative e stereotipi social. Alcuni sondaggi, effettuati negli Stati Uniti e nel Regno unito, hanno scoperto che il 65% delle donne e il 36% degli uomini non vanno in palestra per il timore e la pressione del giudizio altrui. In particolare il 55% delle donne non si vede abbastanza in forma per praticare attività fisica in pubblico; il 49% ammette di sentirsi a disagio indossando l'abbigliamento sportivo, in genere molto aderente e impietoso nei confronti dei piccoli difetti fisici, mentre il 25% teme di apparire incapace e ridicolo.