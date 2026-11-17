I disturbi alimentari non sono un capriccio né una questione di forza di volontà: sono malattie vere, complesse, che colpiscono soprattutto donne e ragazze, anche se non risparmiano gli uomini. Per anni si è preferito non nominarli e chi ne soffriva si è spesso sentita sola e in colpa. Oggi qualcosa sta cambiando, anche grazie a chi ha scelto di parlarne pubblicamente. Le testimonianze di Federica Pellegrini, Aurora Ramazzotti, Ambra Angiolini e di molte altre donne famose hanno riportato il tema al centro della conversazione, con un effetto che va oltre la cronaca rosa.