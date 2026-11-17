Disturbi alimentari: cosa sono, come riconoscerli e perché le storie delle donne famose contano
Da Federica Pellegrini ad Aurora Ramazzotti, sempre più volti noti ammettono fragilità un tempo taciute. Una scelta che incoraggia chi soffre in silenzio a chiedere aiuto, soprattutto in vista della tavola delle Feste
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I disturbi alimentari non sono un capriccio né una questione di forza di volontà: sono malattie vere, complesse, che colpiscono soprattutto donne e ragazze, anche se non risparmiano gli uomini. Per anni si è preferito non nominarli e chi ne soffriva si è spesso sentita sola e in colpa. Oggi qualcosa sta cambiando, anche grazie a chi ha scelto di parlarne pubblicamente. Le testimonianze di Federica Pellegrini, Aurora Ramazzotti, Ambra Angiolini e di molte altre donne famose hanno riportato il tema al centro della conversazione, con un effetto che va oltre la cronaca rosa.
DISTURBI ALIMENTARI: PERCHÉ LE STAR FANNO LA DIFFERENZA
quando una donna famosa racconta di aver attraversato un disturbo alimentare, succede qualcosa di prezioso: chi ascolta si riconosce. L’immagine di perfezione che spesso accompagna le celebrity si incrina, e rivela che nessuno è al riparo da queste fragilità, nemmeno chi sembra avere tutto sotto controllo. Per una ragazza che si vergogna, sapere che qualcuno di ammirato ha vissuto lo stesso disagio può essere il primo passo per dirlo a qualcuno. Il rischio, però, esiste: una narrazione sbagliata può trasformarsi in un modello da imitare. Per questo è importante che il racconto si concentri su ciò che si è provato e su come se ne è usciti, non su numeri, metodi o dettagli dei comportamenti. È la differenza tra una testimonianza che aiuta e una che può fare danni.
COSA SONO EFFETTIVAMENTE
con disturbi alimentari si indica la condizione in cui il rapporto con il cibo, con il corpo e con il peso diventa fonte di sofferenza e perde l'equilibrio. Le forme più note sono l’anoressia nervosa, la bulimia nervosa e il disturbo da alimentazione incontrollata, ma esistono anche quadri meno classificabili, non per questo meno seri. Il cibo, in realtà, è il sintomo più visibile di un malessere che ha radici più profonde: il bisogno di controllo, la paura del giudizio, un senso di inadeguatezza, la difficoltà a gestire le emozioni. Per questo si dice spesso che “non è una questione di cibo”: mangiare, o non mangiare, diventa il linguaggio con cui si esprime qualcosa che non si riesce a dire altrimenti.
COME RICONOSCERLI
riconoscere un disturbo alimentare non è semplice, perché chi ne soffre tende a nasconderlo, e dall’esterno il peso non è sempre un indicatore affidabile. Più che i comportamenti a tavola, contano alcuni segnali emotivi e relazionali: un’attenzione ossessiva al corpo e all’aspetto, un umore che cambia, l’isolamento dagli amici, l’irritabilità quando si parla di cibo, il rifiuto di occasioni conviviali che prima erano normali, un’autostima che sembra dipendere solo dal giudizio sul proprio fisico. Nessuno di questi segnali basta da solo per una diagnosi, che spetta sempre a uno specialista. Ma se si accumulano e durano nel tempo, vale la pena non far finta di nulla.
LE CAUSE: NESSUNA COLPA UNICA
per i disturbi alimentari non esiste una causa sola. Si parla di un intreccio di fattori: la predisposizione individuale, il carattere, le esperienze di vita, il contesto familiare, i modelli estetici proposti da social e media, la pressione a essere sempre all’altezza. L’adolescenza, con i suoi cambiamenti, è il periodo più delicato, ma i disturbi alimentari possono comparire anche in età adulta. Fondamentale è evitare le colpevolizzazioni: né la persona che soffre, né la sua famiglia hanno sbagliato qualcosa in modo diretto.
LE FESTE: UN MOMENTO DELICATO
con l’avvicinarsi delle Feste, pranzi e cene si moltiplicano, e per chi convive con un disturbo alimentare possono diventare una prova difficile. La tavola al centro dell’attenzione, i commenti sul corpo e su ciò che si mangia, le aspettative di allegria e di convivialità: tutto può aumentare ansia e senso di colpa. Ai familiari conviene evitare osservazioni sull’aspetto fisico o sulle porzioni, non trasformare il cibo in un tema di discussione e offrire una presenza accogliente, senza pressioni. A chi sta male, invece, il consiglio è non restare soli: anche una sola persona di fiducia può fare la differenza in giorni in cui i servizi rallentano ma il disagio no.
USCIRNE È POSSIBILE, ECCO COME
dai disturbi alimentari si può guarire e prima si interviene, migliori sono le possibilità di guarigione. Il percorso è quasi sempre multidisciplinare: psicoterapia, supporto medico e nutrizionale, coinvolgimento della famiglia quando possibile. Non è un cammino lineare e le ricadute non sono un fallimento, ma una parte possibile del processo. Il primo passo, spesso il più difficile, è chiedere aiuto: al medico di base, a un centro specializzato o a una linea di ascolto dedicata. In Italia esiste anche il numero verde SOS Disturbi Alimentari dell’Istituto Superiore di Sanità, un servizio di ascolto e orientamento gratuito.