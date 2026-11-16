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Nel corso degli anni, varie star - da Ambra Angiolini a Elton John - hanno parlato pubblicamente dei problemi con il cibo e con il peso che hanno dovuto affrontare
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Parlare pubblicamente di un disturbo alimentare non è semplice, soprattutto quando si è costantemente sotto i riflettori e il proprio aspetto fisico diventa oggetto di commenti e giudizi. Eppure, negli anni, diverse celebrità hanno scelto di raccontare esperienze dolorose, dalla bulimia all'anoressia, passando per un rapporto complicato con il cibo e con la propria immagine. La testimonianza più recente è quella di Aurora Ramazzotti, ma in precedenza anche altri personaggi famosi hanno deciso di rompere il silenzio, contribuendo a portare l'attenzione su un problema che non riguarda soltanto il mondo dello spettacolo.
Tra le testimonianze più personali c'è quella di Ambra Angiolini, che ha parlato in diverse occasioni della bulimia, un disturbo con cui ha convissuto per anni, dall'adolescenza fino ai 27 anni. Nel libro "InFame" e in alcune interviste ha raccontato quanto il rapporto con il cibo fosse legato alla difficoltà di accettare il proprio corpo e alla convinzione di dover fare qualcosa per meritare amore.
“Sono nata bulimica”, ha dichiarato al Corriere della Sera, ipotizzando anche una predisposizione genetica. L'attrice ha descritto la maternità come una svolta nella propria vita: la nascita di Jolanda le avrebbe permesso di attribuire un nuovo significato alla pancia, fino ad allora vissuta con sofferenza. Ha però precisato che si tratta della sua esperienza personale e che avere un figlio non rappresenta una soluzione ai disturbi alimentari.
Angiolini ha raccontato anche il sostegno ricevuto dalla madre, che cercava di starle vicino lasciandole biglietti e canzoni. Un aiuto importante per comprendere che la malattia non coincideva con la sua identità. “Mangiavo perché ero incapace di chiedere aiuto”, aveva spiegato, ricordando quanto fosse difficile riconoscere il proprio disagio.
Anche Federica Pellegrini ha affrontato il tema nella sua autobiografia "Oro", ripercorrendo un periodo particolarmente difficile della propria giovinezza. Nel 2005, poco dopo essersi trasferita a Milano, la campionessa aveva iniziato ad abbuffarsi, arrivando a consumare quantità molto elevate di cibo per poi provocarsi il vomito ogni sera. La situazione si era intrecciata con la pressione sportiva e con il rapporto conflittuale con il proprio corpo. Ai Mondiali di Montréal, a 17 anni, Pellegrini conquistò l'argento nei 200 metri stile libero, ma visse il risultato come una delusione perché puntava esclusivamente alla medaglia d'oro. Le critiche ricevute dopo il pianto davanti alle telecamere contribuirono ad alimentare il suo disagio.
Nel libro ha raccontato anche che in passato non riusciva a riconoscersi nell'immagine riflessa dallo specchio: si percepiva molto diversa da come avrebbe voluto essere ed era arrivata a considerarsi un mostro. La nuotatrice ha descritto la bulimia come un comportamento che, in quel momento, le sembrava una soluzione per gestire il peso e il dolore, senza rendersi conto della gravità del problema.
Nel dicembre 2024, Elisabetta Canalis ha rivelato di aver sofferto di un disturbo alimentare tra i 15 e i 20 anni. L'ex velina ha raccontato di non aver accettato il proprio corpo e di aver attraversato una fase complessa, che ha definito una parte dolorosa della sua adolescenza. Canalis ha spiegato che esperienze di questo tipo possono lasciare conseguenze anche a distanza di tempo e che, nel suo caso, la terapia e il lavoro hanno avuto un ruolo importante nel recupero della sicurezza personale. Ha inoltre sottolineato come il rapporto con il proprio corpo possa rimanere delicato anche dopo aver superato il periodo più difficile.
Tra le testimonianze più recenti c'è quella di Vivienne Marcheline Jolie, figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, che a 18 anni ha scelto di raccontare pubblicamente un ricovero in ospedale avvenuto all'inizio del 2026. Lo ha fatto attraverso una mostra d'arte, intitolata A Gallery on Patience in Patients, nella quale i disegni sono accompagnati da testi tratti dal suo diario. La ragazza ha descritto l'ospedale come un “campo di tulipani” e ha raccontato di essersi sentita arrabbiata, malata e profondamente sola durante il periodo di cura. In alcune pagine, datate aprile e maggio, ha scritto del desiderio di ricevere un abbraccio e del senso di colpa provato per il tempo trascorso in ospedale. Non sono stati resi noti né la durata del ricovero né il momento in cui si è concluso.
Anche numerose star internazionali hanno deciso di raccontare le proprie difficoltà. Elton John, per esempio, ha parlato di sei anni di bulimia, descrivendo un ciclo di abbuffate e vomito legato alla preoccupazione per il peso. Il cantante ha spiegato che riconoscere di avere bisogno di aiuto è stato un passaggio decisivo per cambiare la propria vita.
Lady Gaga ha raccontato di aver sofferto di anoressia e bulimia fin dall'adolescenza, quando era ancora al liceo. La cantante ha ricordato di essersi provocata il vomito e di aver cercato di modificare il proprio corpo per raggiungere un ideale di magrezza. Nel 2014 ha dichiarato di non avere più disturbi alimentari, invitando le ragazze a non considerare la dieta eccessiva una strada da percorrere per sentirsi accettate.
Una lunga battaglia contro la bulimia è stata raccontata anche da Jane Fonda. L'attrice ha ricondotto parte delle proprie insicurezze alle pressioni ricevute durante la crescita, quando aveva interiorizzato l'idea che l'aspetto fisico fosse determinante per essere amata. La svolta, ha spiegato, è arrivata intorno ai quarant'anni, quando ha capito di dover cambiare direzione per non continuare a vivere in quel modo.
Lily Collins ha parlato della propria esperienza in occasione dell'uscita del film Fino all'osso, incentrato sulla lotta contro l'anoressia. L'attrice ha raccontato di aver sofferto di un disturbo alimentare caratterizzato da restrizioni, abbuffate e comportamenti compensatori, tra cui il vomito e l'utilizzo di lassativi e pillole dimagranti. Condividere la sua storia, ha spiegato, era importante anche per far capire ad altre giovani donne che non c'è motivo di vergognarsi e che una malattia non definisce l'intera identità di una persona.
Kate Winslet ha invece rivelato nel 2024 di aver subito per anni commenti e attacchi sul proprio aspetto fisico, prima di sviluppare un disturbo alimentare. L'attrice ha messo in guardia anche dai complimenti rivolti a chi perde peso, perché possono rafforzare un rapporto problematico con il corpo. Per questo oggi cerca di interrompere sul nascere qualsiasi conversazione incentrata sul suo peso.
Infine, Ed Sheeran ha raccontato di aver avuto un rapporto difficile con il cibo, segnato da abbuffate e dalla pressione di dover corrispondere a determinati canoni estetici nell'industria musicale. Il cantante ha sottolineato quanto possa essere complicato per un uomo parlare di disturbi alimentari, anche a causa dello stigma che ancora li circonda. Raccontare pubblicamente la propria esperienza, ha detto, gli ha permesso di sentirsi meno solo e di affrontare un argomento che molti uomini tendono a nascondere.
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