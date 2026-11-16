Tra le testimonianze più recenti c'è quella di Vivienne Marcheline Jolie, figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, che a 18 anni ha scelto di raccontare pubblicamente un ricovero in ospedale avvenuto all'inizio del 2026. Lo ha fatto attraverso una mostra d'arte, intitolata A Gallery on Patience in Patients, nella quale i disegni sono accompagnati da testi tratti dal suo diario. La ragazza ha descritto l'ospedale come un “campo di tulipani” e ha raccontato di essersi sentita arrabbiata, malata e profondamente sola durante il periodo di cura. In alcune pagine, datate aprile e maggio, ha scritto del desiderio di ricevere un abbraccio e del senso di colpa provato per il tempo trascorso in ospedale. Non sono stati resi noti né la durata del ricovero né il momento in cui si è concluso.