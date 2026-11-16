Aurora Ramazzotti parla della bulimia, Michelle Hunziker: "Mi si è spezzato il cuore"
La conduttrice ha parlato della difficoltà affrontate dalla figlia dovute soprattutto ai commenti sul suo corpo e ai confronti tra loro due. E annuncia il lancio di un'iniziativa: "La violenza digitale va fermata"
Aurora Ramazzotti ha raccontato per la prima volta in televisione di aver sofferto di bulimia durante l'adolescenza. Una confessione dolorosa, nella quale ha ripercorso il difficile rapporto con il proprio corpo e il peso del confronto estetico con la madre Michelle Hunziker. Proprio quest'ultima è intervenuta sui social nelle ore successive, condividendo il dolore provato nell'ascoltare le parole della figlia e ricordando quanto sia stato difficile affrontare insieme quel periodo.
La reazione di Michelle: "Quella frase mi ha lacerato il cuore"
A colpire particolarmente Hunziker è stato il passaggio in cui Aurora ha spiegato il rapporto tra il proprio malessere e l'amore per la madre: "Per non smettere di amare mia mamma, ho dovuto smettere di amare me stessa". La conduttrice ha ammesso che ascoltare quelle parole le ha provocato un dolore profondo. "Il paragone continuo con me e la cattiveria della gente nei suoi confronti durante tutta la sua infanzia, l'hanno portata alla bulimia per molti anni", ha raccontato su Instagram.
Michelle ha spiegato di aver affrontato quel periodo insieme ad Aurora, cercando di accogliere la sua sofferenza senza sminuirla. "Ho cercato in tutti i modi di accogliere questo dolore, non minimizzarlo mai e convincerla di quanto fosse una ragazza meravigliosa con tante qualità che ora stanno tutte venendo fuori perché è risolta, ma quel dolore ha segnato gran parte della sua vita", ha aggiunto.
L'allarme sui disturbi alimentari e il cyberbullismo
Nel suo intervento, la conduttrice ha allargato il discorso a un problema che riguarda sempre più giovani. La ricerca incessante di un ideale estetico irraggiungibile, alimentata dai social network, si intreccia con il cyberbullismo e con la diffusione di immagini che propongono modelli di bellezza lontani dalla realtà. "Oggi la continua ricerca di una perfezione che non esiste attraverso i social, il cyber bullismo e i modelli di corpi con una estetica non umana, sempre più ragazzi e ragazze soffrono di disturbi alimentari", ha spiegato.
Hunziker ha richiamato anche l'attività di Doppia Difesa, annunciando che presto sarà presentato un progetto specificamente dedicato a questa emergenza. La conduttrice ha concluso il proprio messaggio chiedendo un intervento contro la violenza digitale, che a suo giudizio deve essere fermata.
Il racconto di Aurora: "Volevo solo essere magra"
La confessione di Aurora Ramazzotti - 29enne figlia della conduttrice televisiva e del cantante Eros Ramazzotti - è arrivata durante la settima puntata di Ballando con le stelle. Aurora ha spiegato quanto fosse complicato crescere sotto l'attenzione del pubblico e confrontarsi continuamente con l'immagine della madre. Quel paragone, insieme alle critiche ricevute fin da piccola, aveva alimentato un senso di inadeguatezza e la convinzione di dover cambiare il proprio corpo per sentirsi accettata.
"La soluzione per me era vomitare, volevo solo essere magra", ha raccontato, descrivendo il rapporto con il cibo come una manifestazione del dolore che stava vivendo. Nel suo sfogo ha parlato anche del senso di colpa: pur essendo cresciuta in una famiglia benestante e circondata dall'affetto, faticava a riconoscere come legittima la propria sofferenza. La possibilità di chiedere aiuto e di iniziare un percorso con un professionista è stata decisiva per affrontare il disturbo, ritrovare gradualmente un equilibrio e imparare ad accettarsi. Un passaggio che oggi le ha permesso di raccontare pubblicamente la propria esperienza e che ha spinto la madre a intervenire per richiamare l'attenzione sulle conseguenze del giudizio e della violenza online.
Aurora Ramazzotti, cambio di look drastico: addio ai capelli lunghi
© Instagram | Il nuovo taglio di capelli di Aurora Ramazzotti
© Instagram | Il nuovo taglio di capelli di Aurora Ramazzotti