"La soluzione per me era vomitare, volevo solo essere magra", ha raccontato, descrivendo il rapporto con il cibo come una manifestazione del dolore che stava vivendo. Nel suo sfogo ha parlato anche del senso di colpa: pur essendo cresciuta in una famiglia benestante e circondata dall'affetto, faticava a riconoscere come legittima la propria sofferenza. La possibilità di chiedere aiuto e di iniziare un percorso con un professionista è stata decisiva per affrontare il disturbo, ritrovare gradualmente un equilibrio e imparare ad accettarsi. Un passaggio che oggi le ha permesso di raccontare pubblicamente la propria esperienza e che ha spinto la madre a intervenire per richiamare l'attenzione sulle conseguenze del giudizio e della violenza online.