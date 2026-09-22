Aurora Ramazzotti, cambio di look drastico: addio ai capelli lunghi
© Instagram | Il nuovo taglio di capelli di Aurora Ramazzotti
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Aurora Ramazzotti "ostaggio" di un piccione in casa © Instagram
Aurora Ramazzotti è rimasta bloccata per circa un'ora sul balcone di casa. Il motivo? Un piccione che, dopo essere entrato da una finestra insieme alla sua compagna, non sembrava avere nessuna intenzione di andarsene. Aurora, 29 anni, ha raccontato tutto sui social, mostrando ai follower il volatile che nel frattempo passeggiava tranquillamente per il suo salotto.
Lei, invece, lo osservava a distanza, senza trovare il coraggio di rientrare. Tra richieste d'aiuto, tentativi di trovare una soluzione e commenti ironici, quella che poteva essere una semplice invasione domestica si è trasformata in un lungo e divertente racconto social.
"Vi presento il mio amico piccione che è circa un'ora che ha deciso di entrare in casa mia", ha esordito Aurora, riprendendo attraverso la videocamera interna quello che stava succedendo. Inizialmente i piccioni erano due: "C'era anche la sua compagna, adesso è rimasto solo e non vuole più uscire".
Il problema è che l'ultimo arrivato sembrava essersi ambientato piuttosto bene. Mentre lui girava indisturbato per casa, Aurora continuava ad aspettare fuori: "È un'ora che sono sul balcone". Per capire come farlo uscire ha provato anche a chiedere consiglio all'intelligenza artificiale, prima di rivolgersi direttamente ai follower. Ma a bloccarla era soprattutto la tranquillità con cui il piccione continuava a muoversi per il salotto. "Guardate la serenità con cui passeggiano, sono paralizzata", ha raccontato.
Poi ha scherzato sull'eventualità di aver trovato un nuovo coinquilino: "Non vorrei che abbia deciso di venire a vivere con me, perché io non ho tanto piacere a vivere con lui".
Con il passare dei minuti Aurora ha provato, almeno a parole, a convincere il suo ospite a tornare fuori. "Vorrei che venisse fuori, perché il cielo è qui, c'è un mondo sconfinato di possibilità per lui, ma ha scelto casa mia", ha detto mostrando ancora una volta il volatile.
Alla fine, dopo circa un'ora, la situazione si è risolta da sola. Il piccione ha lasciato l'appartamento e Aurora ha potuto finalmente abbandonare il balcone.
"Il piccione è tornato a volare nei cieli di Roma e io posso finalmente tornare dentro", ha annunciato ai follower. Una liberazione per Aurora, che dopo aver seguito per un'ora ogni movimento dell'ospite indesiderato ha potuto finalmente riprendersi il salotto.
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