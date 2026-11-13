Michelle Hunziker e Giulio Berruti © Instagram
C'è chi la vede sempre sorridente, impegnata tra televisione, palestra e famiglia, e si domanda dove trovi tutta quell'energia. Un quesito che Michelle Hunziker conosce bene, tanto da averlo ricevuto anche da persone a lei vicine. Ma adesso ha un motivo in più per sorridere: il suo compagno Giulio Berruti le ha assegnato un soprannome che racconta molto del suo carattere. "Mi chiama affettuosamente Jack Russell", ha confessato la conduttrice durante una sessione di domande e risposte su Instagram. Un paragone tutt'altro che casuale, visto che questa razza di cane è famosa proprio per la sua vitalità inesauribile.
La battuta di Ilary Blasi
La rivelazione è arrivata durante una giornata romana, organizzata per trascorrere qualche ora insieme alla primogenita Aurora Ramazzotti. In attesa di incontrarla per pranzo, Michelle ha risposto alle curiosità dei follower. La prima domanda è stata diretta: "Ma non sei mai stanca?". La risposta è partita con una risata e un riferimento a un'altra collega, Ilary Blasi, che a quanto pare le rivolge spesso la stessa osservazione: "Aho, ma non sei mai stanca?".
La conduttrice ha però ammesso: "Ma in realtà, sì, certo, anch’io sono spesso stanchissima. Soprattutto quando finisce la giornata che tutti sono andati a letto, tutti, nipoti, bambini e cani sono nelle loro cucce, eccetera, quando c’è il silenzio in casa, crollo". Michelle ha quindi aggiunto: "In realtà sono talmente contenta e appassionata di tutte le cose che desidero fare. Perché io devo portare a casa gli obiettivi, capito? Ed è troppo bello avere degli obiettivi. Aiuta un sacco proprio, alle good vibes".
La famiglia, i 50 anni e il segreto delle energie di Michelle Hunziker
Il ritmo di Michelle non dipende soltanto dagli impegni professionali. Oltre ad Aurora, avuta con Eros Ramazzotti, ci sono Sole e Celeste, nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi, e il nipotino Cesare, di cui è una nonna molto presente. "Devi essere metodico e strategico", ha spiegato parlando dell'equilibrio tra famiglia, relazione e benessere personale.
Intanto si avvicina un compleanno importante: a gennaio compirà 50 anni e promette "una festa pazzesca!". Risponde quindi con nessuna paura, invece, a chi le chiede della menopausa: "Non mi spaventa perché ho grandi professionisti che mi seguono e mi guideranno al meglio verso questo passaggio di rinascita". Anche lo sport resta un punto fermo della sua vita: "Per me è un investimento a lungo termine. Lo sport è la farmacia del nostro corpo". Insomma, il soprannome di Berruti sembra descriverla alla perfezione: l'energia non le manca, ma Michelle sa anche quando è il momento di fermarsi e ricaricare le batterie.