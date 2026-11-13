La conduttrice ha però ammesso: "Ma in realtà, sì, certo, anch’io sono spesso stanchissima. Soprattutto quando finisce la giornata che tutti sono andati a letto, tutti, nipoti, bambini e cani sono nelle loro cucce, eccetera, quando c’è il silenzio in casa, crollo". Michelle ha quindi aggiunto: "In realtà sono talmente contenta e appassionata di tutte le cose che desidero fare. Perché io devo portare a casa gli obiettivi, capito? Ed è troppo bello avere degli obiettivi. Aiuta un sacco proprio, alle good vibes".