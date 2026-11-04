Michelle Hunziker e i propositi per i 50 anni: "Voglio viaggiare di più, ma l'Italia resta unica"

La riflessione della presentatrice è proseguita con un riferimento a un suo amico americano, Alec Ross, che ha dedicato un libro proprio al valore dell'Italia. Hunziker ha spiegato di condividere il messaggio alla base del volume e ha collegato il proprio pensiero a una considerazione più ampia sul modo di guardare al futuro. "Il futuro è degli ottimisti. I pessimisti vivono nel mondo che gli ottimisti hanno avuto il coraggio di costruire", ha scritto.