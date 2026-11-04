Michelle Hunziker e i propositi per i 50 anni: "Voglio viaggiare di più, ma l'Italia resta unica"
Sono bastati cinque giorni nella Grande Mela insieme al fidanzato Giulio Berruti per far sentire alla conduttrice la mancanza delle bellezze della Penisola
Cinque giorni lontana da casa sono bastati a Michelle Hunziker per riscoprire quanto sia legata all'Italia. La conduttrice ha trascorso Halloween e il primo novembre a New York insieme al compagno Giulio Berruti, concedendosi una pausa dalla routine quotidiana, ma il viaggio negli Stati Uniti le ha fatto venire ancora più voglia di rientrare. Un sentimento che ha condiviso con i follower attraverso una storia su Instagram, accompagnata da una riflessione sulle qualità del nostro Paese e sull'importanza di riconoscerne il valore. Nei suoi ultimi messaggi social, Hunziker ha raccontato anche alcuni obiettivi che vorrebbe realizzare in vista dei 50 anni.
Il messaggio di Michelle Hunziker dopo il viaggio a New York
La conduttrice, di origini svizzere ma da molti anni residente in Italia, ha approfittato dei giorni di festa per visitare la Grande Mela. Un soggiorno breve, durante il quale non è mancata però la nostalgia per il Paese in cui vive. Al termine della trasferta americana, Hunziker ha affidato a Instagram una vera e propria dichiarazione d'affetto nei confronti dell'Italia. "Viaggiare apre la mente, ma ogni volta mi fa amare ancora di più l'Italia. Dopo cinque giorni a New York non vedo l'ora di tornare", ha scritto, spiegando quanto l'esperienza all'estero abbia rafforzato il suo legame con il Paese.
Le qualità dell'Italia secondo Michelle Hunziker
Nel suo messaggio, Michelle ha elencato le caratteristiche che, a suo giudizio, rendono l'Italia speciale: dalla cucina all'accoglienza, passando per l'eleganza, la gentilezza, il talento e il patrimonio culturale. Un insieme di elementi che, secondo la conduttrice, contribuisce a creare un'immagine riconoscibile del nostro Paese anche oltre i confini nazionali. "Per me non ce n'è per nessuno", ha dichiarato.
Hunziker ha osservato che dichiarare di essere italiani suscita spesso un sorriso nelle persone incontrate all'estero. Da qui il suo invito a non dare per scontata questa ricchezza, ma piuttosto a riconoscerla, apprezzarla e proteggerla. "Riconosciamola questa bellezza. Amiamola e difendiamola", è l'appello rivolto ai suoi follower.
Il valore dell'ottimismo
La riflessione della presentatrice è proseguita con un riferimento a un suo amico americano, Alec Ross, che ha dedicato un libro proprio al valore dell'Italia. Hunziker ha spiegato di condividere il messaggio alla base del volume e ha collegato il proprio pensiero a una considerazione più ampia sul modo di guardare al futuro. "Il futuro è degli ottimisti. I pessimisti vivono nel mondo che gli ottimisti hanno avuto il coraggio di costruire", ha scritto.
I progetti di Michelle Hunziker verso i 50 anni
Accanto alla dichiarazione d'amore per l'Italia, sui social Hunziker ha condiviso anche alcune promesse fatte a se stessa in vista di un traguardo importante: il cinquantesimo compleanno, che festeggerà il prossimo 24 gennaio. Tra i propositi c'è quello di dedicare più spazio ai viaggi, un'attività che negli ultimi anni sarebbe rimasta in secondo piano a causa degli impegni professionali e della vita familiare. La conduttrice ha già individuato una prima meta: il Giappone, dove vorrebbe andare per iniziare a concretizzare questo desiderio. "Poi vorrei dedicare più tempo agli amici e alle amiche perché l'amicizia è sempre al primo posto e gli amici vanno coltivati anche quando lavori tanto", ha aggiunto.