A rendere il video ancora più divertente è il commento di Zotta, che scherza sulla scelta della sua allieva: "C'è chi usa i paracalli e c'è chi usa i guantini di cashmere durante gli allenamenti". L'ironia nasce dal contrasto tra un accessorio associato alla morbidezza e all'eleganza e un ambiente in cui, normalmente, si privilegiano praticità e resistenza. Ma per Michelle la funzionalità non è l'unico criterio. Quando il suo allenatore la punzecchia per quella scelta insolita, lei replica con una domanda: "Scusa, è chic o no?!".