Michelle Hunziker si allena in palestra con i guanti di cashmere: il dettaglio di lusso che spiazza i follower
La conduttrice si è mostrata alle prese con le sue sessioni di allenamento senza rinunciare a gioielli e accessori: a svelare il curioso retroscena è il suo personal trainer
Dimenticate i classici guantini da palestra, Michelle Hunziker preferisce il cashmere. La conduttrice non ha mai fatto mistero della sua dedizione all'allenamento: la costanza con cui si dedica al fitness è parte integrante della sua routine e, questa volta, a catturare l'attenzione non sono stati soltanto gli esercizi o la forma fisica, ma un accessorio decisamente fuori dagli schemi. A documentare la scena è stato il suo personal trainer, Paolo Zotta, che ha condiviso sui social alcuni momenti della sessione, mostrando Michelle impegnata nei suoi esercizi con indosso un paio di mezzi guanti neri in cashmere.
La battuta del personal trainer
A rendere il video ancora più divertente è il commento di Zotta, che scherza sulla scelta della sua allieva: "C'è chi usa i paracalli e c'è chi usa i guantini di cashmere durante gli allenamenti". L'ironia nasce dal contrasto tra un accessorio associato alla morbidezza e all'eleganza e un ambiente in cui, normalmente, si privilegiano praticità e resistenza. Ma per Michelle la funzionalità non è l'unico criterio. Quando il suo allenatore la punzecchia per quella scelta insolita, lei replica con una domanda: "Scusa, è chic o no?!".
Michelle non rinuncia allo stile
I guantini, però, non sono l'unico particolare che attira l'attenzione. Nel video Michelle si cimenta con le trazioni alla sbarra continuando a indossare anelli e bracciali, accessori che in palestra non passano certo inosservati. Mentre Zotta commenta divertito il suo look, Hunziker sembra poco intenzionata a rinunciare ai dettagli che completano il suo stile. Anche durante una sessione impegnativa, dunque, la cura dell'immagine resta una componente del suo modo di essere.