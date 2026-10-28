"Zelig 30", chiude in bellezza con il burlesque di Michelle Hunziker e i ritorni di Enrico Brignano e Antonio Albanese

Non solo risate però, nell'ultima puntata di questa stagione c'è stato anche tempo per un autentico show di Michelle Hunziker che, con Ale e Franz, ha messo in scena una spettacolare esibizione di burlesque. La showgirl ha cantato e ballato in guêpière rosa, impersonando alla perfezione lo stile della Parigi degli Anni Trenta. Il tutto non senza un pizzico di ironia, con il testo del brano che sottolineava la contraddizione del burlesque stesso definendolo "uno spogliarello" ma "elegante".