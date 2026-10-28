"Zelig 30", chiude in bellezza con il burlesque di Michelle Hunziker e i ritorni di Enrico Brignano e Antonio Albanese

"Zelig 30" chiude in bellezza: martedì 27 ottobre è andata in onda l'ultima puntata dello show comico di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker, insieme ad Ale e Franz. Per l'ultima puntata tanti ritorni di comici che hanno fatto la storia del programma in questi trent'anni di storia: da Antonio Albanese a Enrico Brignano, passando per Max Cavallari dei Fichi d'India.
Il burlesque di Michelle Hunziker
Non solo risate però, nell'ultima puntata di questa stagione c'è stato anche tempo per un autentico show di Michelle Hunziker che, con Ale e Franz, ha messo in scena una spettacolare esibizione di burlesque. La showgirl ha cantato e ballato in guêpière rosa, impersonando alla perfezione lo stile della Parigi degli Anni Trenta. Il tutto non senza un pizzico di ironia, con il testo del brano che sottolineava la contraddizione del burlesque stesso definendolo "uno spogliarello" ma "elegante".
Da Brignano ad Albanese
L'ultima puntata ha visto anche grandi ritorni come quello di Antonio Albanese, vincitore del "Best minute", ovvero il momento più divertente, della storia di "Zelig". Gradito ritorno anche quello di Enrico Brignano, di nuovo sul palco dello show di Canale 5, e spazio anche per Max Cavallari che con i conduttori e Sergio Sgrilli hanno omaggiato la memoria di Bruno Arena dei Fichi d'India, nello storico sketch sui Neri per caso.