"Zelig 30", Sconsolata torna e fa i conti con l'intelligenza artificiale

La terza puntata di "Zelig 30" ha visto l'atteso ritorno di Anna Maria Barbera, in arte Sconsolata, alle prese con l'intelligenza artificiale. La comica è tra le protagoniste della puntata in onda martedì 20 ottobre su Canale 5 con Michelle Hunziker e Ale e Franz alla conduzione.
Per festeggiare i trent’anni della trasmissione, la comica ripropone il suo personaggio più conosciuto, con il linguaggio tipico e l’ironia che lo hanno reso uno dei volti storici dello show. Sul palco ritornano lo sgabello, gli strafalcioni e il modo di raccontare che il pubblico conosce. L’apertura del monologo è tutta dedicata all’intelligenza artificiale, tema con cui anche "Sconsy "deve confrontarsi. "Il software ha ringraziato mia cognata perché le ha insegnato alcune colorite espressioni", afferma.
Nel corso dell’intervento, però, il discorso si allarga: dalle battute sulle nuove tecnologie, Barbera passa alla critica dell’uso eccessivo dei social e arriva a parlare di dittature. "Anche se non sei Einstein devi avere anche tu la possibilità anche imprevedibile di migliorare questo mondo", dice Sconsolata. Il finale lascia così spazio a considerazioni più amare, affiancando alla comicità una riflessione sull’attualità. "Se i tuoi contenuti social valgono io divento la tua prima follower non se vai ad arruolati nelle fila di un potere apparentemente innocuo che ci sta rincretinendo tutti", conclude prima di ricevere gli applausi del pubblico.