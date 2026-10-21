"Zelig 30", Sconsolata torna e fa i conti con l'intelligenza artificiale

Per festeggiare i trent’anni della trasmissione, la comica ripropone il suo personaggio più conosciuto, con il linguaggio tipico e l’ironia che lo hanno reso uno dei volti storici dello show. Sul palco ritornano lo sgabello, gli strafalcioni e il modo di raccontare che il pubblico conosce. L’apertura del monologo è tutta dedicata all’intelligenza artificiale, tema con cui anche "Sconsy "deve confrontarsi. "Il software ha ringraziato mia cognata perché le ha insegnato alcune colorite espressioni", afferma.