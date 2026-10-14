"Zelig 30", Enzo Iacchetti sulla panchina di Ale e Franz: poi canta le "canzoni bonsai"

La seconda puntata di "Zelig 30" ha visto un ospite speciale: Enzo Iacchetti. Il comico è stato protagonista del secondo appuntamento in onda martedì 13 ottobre in prima serata su Canale 5 per partecipare alla festa dei trent’anni del programma.
La sorpresa sulla panchina
Il comico entra direttamente in uno degli sketch più conosciuti di Ale e Franz. La scena è quella familiare al pubblico: una panchina verde, Ale seduto con il giornale come di consueto. Stavolta però è Iacchetti a interrompere la lettura anche se Ale è costretto a scoprire subito che le domande del suo nuovo partner sono poi così diverse da quelle di Franz.
Subito dopo arriva anche Franz con il dialogo che si trasforma in uno scambio a tre. Nelle battute trovano spazio anche i riferimenti a "Striscia la notizia", il tg satirico al quale è legata una parte importante della carriera di Iacchetti.
Spazio anche alle canzoni brevi
In una seconda parte del programma, Iacchetti è tornato per presentare un altro sketch, quello delle canzoni brevi: una serie di brani scritti e cantati dallo stesso comico che ha accompagnato i brevissimi testi con la chitarra, facendo divertire il pubblico in studio e a casa.