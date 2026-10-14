"Zelig 30", Enzo Iacchetti sulla panchina di Ale e Franz: poi canta le "canzoni bonsai"

Il comico entra direttamente in uno degli sketch più conosciuti di Ale e Franz. La scena è quella familiare al pubblico: una panchina verde, Ale seduto con il giornale come di consueto. Stavolta però è Iacchetti a interrompere la lettura anche se Ale è costretto a scoprire subito che le domande del suo nuovo partner sono poi così diverse da quelle di Franz.