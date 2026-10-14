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"Zelig 30", Enzo Iacchetti sulla panchina di Ale e Franz: poi canta le "canzoni bonsai"

Ospite della seconda puntata, il comico affianca i conduttori in uno dei loro numeri più celebri e porta sul palco anche le sue canzoni

14 Ott 2026 - 11:01
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La seconda puntata di "Zelig 30" ha visto un ospite speciale: Enzo Iacchetti. Il comico è stato protagonista del secondo appuntamento in onda martedì 13 ottobre in prima serata su Canale 5 per partecipare alla festa dei trent’anni del programma.

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La sorpresa sulla panchina

 Il comico entra direttamente in uno degli sketch più conosciuti di Ale e Franz. La scena è quella familiare al pubblico: una panchina verde, Ale seduto con il giornale come di consueto. Stavolta però è Iacchetti a interrompere la lettura anche se Ale è costretto a scoprire subito che le domande del suo nuovo partner sono poi così diverse da quelle di Franz.

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Subito dopo arriva anche Franz con il dialogo che si trasforma in uno scambio a tre. Nelle battute trovano spazio anche i riferimenti a "Striscia la notizia", il tg satirico al quale è legata una parte importante della carriera di Iacchetti. 

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Spazio anche alle canzoni brevi

 In una seconda parte del programma, Iacchetti è tornato per presentare un altro sketch, quello delle canzoni brevi: una serie di brani scritti e cantati dallo stesso comico che ha accompagnato i brevissimi testi con la chitarra, facendo divertire il pubblico in studio e a casa.

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