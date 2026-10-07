"Zelig 30", Gerry Scotti conduce il "Best Minute": vince Cetto La Qualunque

Elio punta su un'esibizione del 2007 sulle note di "Banana Boat", scelta che divide subito la giuria. Abatantuono gioca invece in casa e ripropone uno sketch di Katia e Valeria nel quale compare lui stesso. Angela Finocchiaro cala infine la carta Antonio Albanese, con uno dei suoi personaggi più celebri: Cetto La Qualunque. Ed è proprio il politico calabrese interpretato dall'attore a conquistare il primo "Best Minute" della nuova edizione.