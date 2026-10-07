"Zelig 30", Gerry Scotti conduce il "Best Minute": vince Cetto La Qualunque
Il conduttore torna sul palco dello show di Canale 5 e guida la sfida tra i momenti più divertenti dei suoi trent'anni di storia: tra questi anche una sua gag del 2014
© Da video
Gerry Scotti torna a "Zelig": per una sera si prende il palco del programma comico di Canale 5. Ospite della prima puntata di "Zelig 30", condotta da Michelle Hunziker con Ale e Franz, Scotti viene accolto dal pubblico con una lunga ovazione e il coro "Gerry, Gerry". Per lui anche il compito di guidare una delle principali novità di questa edizione: il "Best Minute".
Il nuovo spazio pesca nell'enorme archivio costruito dal programma in trent'anni di televisione: circa 25mila minuti di comicità valutati da tre giudici d'eccezione: Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio, che hanno dovuto scegliere i loro momenti preferiti. A Scotti il ruolo di condurre la sfida e raccogliere i voti dei tre giudici.
Elio punta su un'esibizione del 2007 sulle note di "Banana Boat", scelta che divide subito la giuria. Abatantuono gioca invece in casa e ripropone uno sketch di Katia e Valeria nel quale compare lui stesso. Angela Finocchiaro cala infine la carta Antonio Albanese, con uno dei suoi personaggi più celebri: Cetto La Qualunque. Ed è proprio il politico calabrese interpretato dall'attore a conquistare il primo "Best Minute" della nuova edizione.
Per Scotti, però, c'è anche una sorpresa. Michelle Hunziker recupera dall'archivio un vecchio filmato della sua unica esperienza da conduttore di "Zelig", al fianco di Teresa Mannino. Nel video il conduttore veste i panni di Gerry Maloscia, "cugino" del famoso Teddy, personaggio comico e surreale interpretato dal comico Gianni Cinelli all'interno del gruppo dei Boiler.