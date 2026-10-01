"La ruota dei campioni e delle stelle", Michelle Hunziker con Ale e Franz vincono 45 mila euro

I tre sono riusciti a indovinare soltanto la prima delle risposte previste dal gioco. Nella busta corrispondente hanno trovato altri 30mila euro, facendo così salire il montepremi complessivo a 45mila euro. Qualche rimpianto, però, per la seconda risposta mancata: nella relativa busta erano infatti nascosti 150mila euro. La somma conquistata nel corso della puntata, pari a 45mila euro, sarà interamente devoluta a "Mission Bambini" e destinata al progetto "Stelle", iniziativa dell'organizzazione dedicata al sostegno di bambini e ragazzi.