"La ruota dei campioni e delle stelle", Michelle Hunziker con Ale e Franz vincono 45 mila euro

Michelle Hunziker, Ale e Franz sono stati protagonisti della puntata di mercoledì 30 settembre de "La ruota dei campioni e delle stelle". I tre sono arrivati in studio per promuovere la nuova stagione di "Zelig 30", che come suggerisce il nome celebra i trent'anni dello storico show comico di Canale 5, in onda a partire da martedì 6 ottobre.
A imporsi nella prima parte della puntata speciale dedicata alle "Stelle" è stato Franz, che ha conquistato la vittoria nel gioco classico portando a casa un montepremi di 15mila euro. Il comico ha poi affrontato insieme ad Ale e Michelle Hunziker la fase conclusiva, "La ruota delle meraviglie", con la possibilità di aumentare ulteriormente la cifra destinata in beneficenza.
I tre sono riusciti a indovinare soltanto la prima delle risposte previste dal gioco. Nella busta corrispondente hanno trovato altri 30mila euro, facendo così salire il montepremi complessivo a 45mila euro. Qualche rimpianto, però, per la seconda risposta mancata: nella relativa busta erano infatti nascosti 150mila euro. La somma conquistata nel corso della puntata, pari a 45mila euro, sarà interamente devoluta a "Mission Bambini" e destinata al progetto "Stelle", iniziativa dell'organizzazione dedicata al sostegno di bambini e ragazzi.