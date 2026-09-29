Mercoledì 30 settembre, alle 20.40, Gerry Scotti conduce su Canale 5 il secondo appuntamento speciale de “La Ruota dei Campioni… e delle stelle”. La serata, tutta dedicata al game show di Canale 5, vedrà sfidarsi alla mitica Ruota alcuni tra i Campioni che hanno vinto i montepremi più alti a “La Ruota della Fortuna” e, in manche a loro dedicate, tre “stelle”: Michelle Hunziker, Ale e Franz, che insieme saranno alla conduzione della prossima edizione di Zelig. Il gioco vedrà alternarsi nove Campioni del game show, che si sfideranno, tre alla volta, in cinque incontri tematici, e i tre ospiti speciali, alle prese anche loro con tabelloni da risolvere.
I tre Campioni che avranno guadagnato di più, si scontreranno in altre due manche. Chi avrà ottenuto il montepremi totale maggiore, verrà proclamato Campione de Campioni e giocherà a “La Ruota delle Meraviglie”, con la possibilità di vincere fino a 300.000 euro. Anche chi avrà vinto di più tra Michelle ed Ale e Franz avrà la possibilità di giocare a “La Ruota delle Meraviglie” e vincere fino a 300.000 euro. Il montepremi che riuscirà ad aggiudicarsi sarà devoluto a Mediafriends per sostenere il progetto 'Stelle' di Mission Bambini Le Stelle sono 15 centri in Italia — nidi, scuole dell'infanzia e centri educativi — dove bambini e famiglie trovano, in una ambiente inclusivo, un’educazione di qualità e un sostegno concreto. In studio, imprescindibile la presenza al tabellone di Samira Lui.