I tre Campioni che avranno guadagnato di più, si scontreranno in altre due manche. Chi avrà ottenuto il montepremi totale maggiore, verrà proclamato Campione de Campioni e giocherà a “La Ruota delle Meraviglie”, con la possibilità di vincere fino a 300.000 euro. Anche chi avrà vinto di più tra Michelle ed Ale e Franz avrà la possibilità di giocare a “La Ruota delle Meraviglie” e vincere fino a 300.000 euro. Il montepremi che riuscirà ad aggiudicarsi sarà devoluto a Mediafriends per sostenere il progetto 'Stelle' di Mission Bambini Le Stelle sono 15 centri in Italia — nidi, scuole dell'infanzia e centri educativi — dove bambini e famiglie trovano, in una ambiente inclusivo, un’educazione di qualità e un sostegno concreto. In studio, imprescindibile la presenza al tabellone di Samira Lui.