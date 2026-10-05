"Zelig 30" con Michelle Hunziker e Ale e Franz per la prima volta insieme
Da martedì 6 ottobre in prima serata su Canale 5 prosegue la festa per i 30 anni del comic show più longevo della tv italiana. Super ospiti della prima puntata: Gerry Scotti e Paolo Rossi
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Dopo il successo degli appuntamenti di inizio anno, prosegue su Canale 5 la festa per i trent’anni del comic show più longevo della televisione italiana con “Zelig 30”. Da martedì 6 ottobre, in prima serata, quattro nuove puntate con una grande novità alla conduzione: per la prima volta insieme Michelle Hunziker con Ale e Franz.
Super ospiti d'eccezione della prima puntata Gerry Scotti e Paolo Rossi. Sul palco si alterneranno alcuni dei protagonisti più amati della comicità italiana: Raul Cremona, Nuzzo Di Biase, Antonio Ornano, Maurizio Lastrico, Vincenzo Comunale, Leonardo Manera, Gigi Rock, Francesco Migliazza, Senso D'Oppio, Claudio Batta, Virgigno, Federica Ferrero, Bruce Ketta.
Arriva anche il “Best Minute”, un programma nel programma che mette in gara i momenti più esilaranti della storia di Zelig. A giudicarli, tre fuoriclasse della risata, Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio, che ogni settimana proporranno il loro minuto preferito, pescando dai circa 25.000 minuti di comicità del prezioso patrimonio di Zelig, e insieme sceglieranno il “Best Minute” della puntata.
A scandire il ritmo dello show, la musica dal vivo della Roy Paci Orchestra, che ha contribuito a rendere inconfondibile il sound di Zelig e accompagnerà tutte le serate con la propria energia. Firmano il programma Gino & Michele e Giancarlo Bozzo, gli storici autori che accompagnano Zelig fin dal debutto televisivo del 1996 e che, in trent’anni, ne hanno fatto un luogo unico per la comicità italiana, un laboratorio capace di rinnovarsi nel tempo, dove generazioni diverse di artisti si sono incontrate e hanno trovato il proprio spazio, confrontandosi ogni volta direttamente con il pubblico.