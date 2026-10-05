A scandire il ritmo dello show, la musica dal vivo della Roy Paci Orchestra, che ha contribuito a rendere inconfondibile il sound di Zelig e accompagnerà tutte le serate con la propria energia. Firmano il programma Gino & Michele e Giancarlo Bozzo, gli storici autori che accompagnano Zelig fin dal debutto televisivo del 1996 e che, in trent’anni, ne hanno fatto un luogo unico per la comicità italiana, un laboratorio capace di rinnovarsi nel tempo, dove generazioni diverse di artisti si sono incontrate e hanno trovato il proprio spazio, confrontandosi ogni volta direttamente con il pubblico.