"Caduta Libera", Sara trionfa alle 10 Botole e vince 170mila euro

A separare Sara dalla vittoria è stata una domanda dedicata a due celebri costruzioni della storia. La concorrente doveva stabilire quale, tra la piramide di Cheope e Notre-Dame de Paris, avesse richiesto più tempo per essere realizzata. Dopo aver scelto la cattedrale francese, è arrivata la conferma della risposta esatta e quindi la vittoria da 170mila euro.