"Caduta Libera", Sara trionfa alle 10 Botole e vince 170mila euro

Una grande vincita a "Caduta Libera"nella puntata di domenica 4 ottobre: la campionessa Sara ha conquistato 170mila euro al gioco finale delle "10 Botole". La concorrente, professoressa di matematica originaria di Mandrogne e residente a Spinetta Marengo, è riuscita a completare il percorso fino alla domanda decisiva, portandosi a casa uno dei montepremi più importanti di questa edizione del quiz di Canale 5.
A separare Sara dalla vittoria è stata una domanda dedicata a due celebri costruzioni della storia. La concorrente doveva stabilire quale, tra la piramide di Cheope e Notre-Dame de Paris, avesse richiesto più tempo per essere realizzata. Dopo aver scelto la cattedrale francese, è arrivata la conferma della risposta esatta e quindi la vittoria da 170mila euro.
Per Sara si tratta inoltre del secondo successo consecutivo al gioco finale. Nella puntata precedente aveva infatti già conquistato 10mila euro, rispondendo correttamente a una domanda su quale personaggio storico non si fosse mai sposato: la risposta era Leonardo da Vinci. Sara porta così il suo bottino complessivo a 180mila euro e si conferma protagonista della nuova edizione di "Caduta Libera".