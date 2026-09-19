"La ruota della fortuna", Chiara vince oltre 370mila euro in una sola puntata, è record | E Gerry Scotti si emoziona

Al suo secondo tentativo, trasmesso su Canale 5 nell'appuntamento di venerdì 18 settembre, la studentessa di Vasto ha giocato una gara a dir poco perfetta. Dopo aver raggiunto la manche finale con un montepremi di 30.100 euro, Chiara si è aggiudicata il Jackpot da 142.800 euro e a La Ruota delle Meraviglie ha risolto in maniera corretta tutti e tre i tabelloni, conquistando anche l'automobile in palio.

Tra le tre buste disponibili ha scelto la numero 3, quella contenente il premio massimo di 200.000 euro che le ha permesso così di arrivare al bottino complessivo della serata pari a 372.900 euro. Per il programma si tratta della vincita più alta di sempre in una sola puntata.