"La ruota della fortuna", Chiara vince oltre 370mila euro in una sola puntata, è record | E Gerry Scotti si emoziona

"La ruota della fortuna" segna un nuovo incredibile record grazie alla vincita da capogiro firmata dalla campionessa Chiara Sangiovanni. Durante la prima parte del quiz, la giovane concorrente è riuscita a conquistare un montepremi di oltre 30mila euro, al quale ha poi aggiunto il Jackpot da oltre 142mila euro e - grazie al gioco finale - l'automobile in palio e la busta da 200mila euro, per una cifra totale che in una sola puntata supera i 370mila euro.
Chiara Sangiovanni, studentessa di medicina di 19 anni e una delle più giovani concorrenti nella storia del programma, si era affermata nel quiz durante la puntata in onda giovedì 17 settembre, quando aveva vinto circa 36mila euro.
Al suo secondo tentativo, trasmesso su Canale 5 nell'appuntamento di venerdì 18 settembre, la studentessa di Vasto ha giocato una gara a dir poco perfetta. Dopo aver raggiunto la manche finale con un montepremi di 30.100 euro, Chiara si è aggiudicata il Jackpot da 142.800 euro e a La Ruota delle Meraviglie ha risolto in maniera corretta tutti e tre i tabelloni, conquistando anche l'automobile in palio.
Tra le tre buste disponibili ha scelto la numero 3, quella contenente il premio massimo di 200.000 euro che le ha permesso così di arrivare al bottino complessivo della serata pari a 372.900 euro. Per il programma si tratta della vincita più alta di sempre in una sola puntata.
"Non so davvero come andare avanti con il programma, è la prima volta che mi capita", ha commentato Gerry Scotti prima di svelare il contenuto della busta pescata da Chiara. "La ruota della fortuna ci ha regalato la più incredibile delle sue puntate", ha proseguito il conduttore, lasciandosi andare all'emozione per il trionfo della giovane campionessa. "Questo è un vero triplete", è il commento di Samira Lui.