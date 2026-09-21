"La ruota della fortuna", Chiara è la campionessa più giovane e ricca del gioco: vinti oltre 450 mila euro

Chiara Sangiovanni è la nuova campionessa più vincente di sempre a "La ruota della Fortuna". La studentessa di Medicina di Vasto, in provincia di Chieti si è confermata ieri sera, per la quarta volta, campionessa al gioco televisivo: nella puntata del 20 settembre la 19enne ha conquistato 33.500 euro nelle varie manche, a cui si sono sommati altri 5 mila euro durante "La ruota delle meraviglie": somme che si aggiungono ai 418.500 euro ottenuti fino a quel momento portandola a quota 457.000 euro.
Con questa vincita Chiara è diventata la campionessa che ha vinto di più superando il precedente record stabilito poche settimane fa da Giulia Smargiassi, che però si era fermata a quota 430 mila euro. Con le somme accumulate nella puntata del 20 settembre Chiara, ha infranto questo record superandolo.
Gerry Scotti si è complimentato con la ragazza: "Sei quella che ha vinto di più in Italia, io penso ce ne siano per lei ma anche per la famiglia. Per noi è una bella soddisfazione aver partecipato a questa storia". Per la campionessa, quindi si aggiunge un nuovo record dopo quello ottenuto nei giorni scorsi, quando è diventata la campionessa che ha vinto di più in una sola puntata con 370 mila euro conquistati.