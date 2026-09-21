"La ruota della fortuna", Chiara è la campionessa più giovane e ricca del gioco: vinti oltre 450 mila euro

Gerry Scotti si è complimentato con la ragazza: "Sei quella che ha vinto di più in Italia, io penso ce ne siano per lei ma anche per la famiglia. Per noi è una bella soddisfazione aver partecipato a questa storia". Per la campionessa, quindi si aggiunge un nuovo record dopo quello ottenuto nei giorni scorsi, quando è diventata la campionessa che ha vinto di più in una sola puntata con 370 mila euro conquistati.