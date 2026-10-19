"Zelig 30", Max Giusti ospite speciale della terza puntata

Prosegue anche il “Best Minute”, il programma nel programma che mette in gara i momenti più divertenti dei trent'anni di Zelig. A scegliere il minuto della serata sono Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio, tre grandi protagonisti della comicità italiana chiamati a pescare dai circa 25.000 minuti dell'archivio di Zelig e a confrontarsi sui loro preferiti.



Ad arricchire lo show, la musica dal vivo della Roy Paci Orchestra, presenza storica e parte integrante dell'identità di "Zelig", e le coreografie del corpo di ballo, che accompagneranno i diversi momenti della serata.