Abbuffate: la dieta pre-natalizia per prevenire i chili in eccesso

Il Natale quest’anno sarà necessariamente diverso, ma per quanto più sobrio e ristretto rispetto alle consuetudini, sicuramente sarà ricco di o ccasioni gastronomiche . Anche se dovremo limitare il numero di commensali ed evitare le tavolate numerose, non ci negheremo le gioie della buona tavola , dato che sono tra le poche ancora concesse. I consueti chili in più, legati proprio alle abbuffate delle Feste , sono in agguato: meglio allora giocare d’anticipo e presentarci i l più possibile in linea agli appuntamenti.

EFFETTO LOCKDOWN – Veniamo da un lungo periodo di isolamento e di tristezza: gli stravizi alimentari sono all’orizzonte ancora più del solito in questo 2020 così tormentato. Il cibo è una delle forme di consolazione più gratificanti e universali: lo è da mesi nella nostra quotidianità, ma facilmente lo sarà ancora di più nelle occasioni di festa. Se da un lato il Natale non è il momento di negarci queste soddisfazioni, ma dall’altro è anche necessario evitare di nuocere alla nostra salute. La moderazione va messa in pratica già da adesso, per non arrivare troppo appesantiti alle prevedibili maratone alimentari che ci attendono. Palestre e piscine sono chiuse e il clima invernale non invoglia all’attività fisica all’aperto: In più, il fatto di vivere, lavorare e studiare in prevalenza nel chiuso della casa ci priva anche delle occasioni di “movimento involontario” che facevamo di solito, per uscire, raggiungere l’auto o la fermata dell’autobus, andare a prendere un caffè in pausa pranzo. Occorre essere consapevoli di tutto ciò e prestare attenzione a quello che mettiamo in tavola.

PORZIONI SOTTO CONTROLLO – Visto che la situazione stressante di questi mesi ci rende poco inclini alle rinunce, non è il caso di mettersi a stecchetto. Manteniamo un’alimentazione sana e variata, facendo semmai un po’ di attenzione a limitare il consumo di carboidrati, in particolare di zuccheri semplici e alcolici. Se non possiamo fare a meno di scatenarci in cucina, scegliamo le varianti light dei nostri dolci preferiti, non esageriamo con la pizza, evitiamo le preparazioni con troppi intingoli e sfruttiamo la nostra creatività ai fornelli per esplorare piatti leggeri e a basso contenuto calorico. Almeno fino a Natale limitiamo il consumo di formaggi molto grassi e di dolciumi. Senza impegnarci in complicati calcoli di calorie, possiamo continuare a mettere nel piatto gli alimenti a cui siamo abituati dimezzandone però le porzioni, magari mettendo tutto nello stesso piatto per “ingannare” l’occhio e avere l’impressione di un quantitativo maggiore. Non facciamoci mancare mai la verdura di stagione, cruda o cotta: aiuta la sazietà senza pesare sulla bilancia.

MUOVERSI IN CASA – Gli allenamenti domestici sono di grande attualità: i tutorial e le app di home fitness sono numerosissimi e coprono tutte le possibili discipline, dalla danza classica per principianti adulti agli allenamenti total body ad alta intensità. Se abbiamo a disposizione una cyclette o un tapis roulant, è il momento di ripescarli dall’abbandono magari di anni. Altrimenti, ci avete mai pensato?, basta camminare su e giù per la casa, oppure in soggiorno mentre guardiamo il nostro programma preferito. Anche la marcia sul posto è efficace: per trasformarla in un esercizio aerobico basta alzare le ginocchia fino al petto e fare oscillare le braccia avanti e indietro: in men che non si dica, ci troveremo sudati e con il respiro più rapido, segno che il nostro fisico sta lavorando in modo intenso. “Vale” anche il movimento legato alle attività di pulizia e di riordino domestico, anche se le calorie bruciate in questo modo sono meno di quanto immagineremmo. Giocare con i bambini in modo attivo, per quanto lo consentano gli spazi in casa, è invece un’ottima palestra. Se riusciamo a tagliare in questo modo duecento calorie dalla tavola e a bruciarne altrettanto facendo movimento, possiamo arrivare a perdere un paio di chili da qui a Natale.

FAME NERVOSA – Purtroppo il fatto di essere chiusi in casa per molto tempo ci spinge a piluccare in continuazione. Anche qui, giochiamo di astuzia: teniamo a portata di mano solo spuntini sani, come frutta, verdura da sgranocchiare, yogurt magro, e facciamo sparire dalla dispensa tutto ciò che può metterci in tentazione, come biscotti, cioccolatini, patatine e snack troppo calorici.

ZENZERO E LIMONE - Un grande bicchiere di acqua, anche calda, con il succo di un limone spremuto da assumere al mattino possibilmente a digiuno assicura un ottimo effetto drenante. Meglio non aggiungere zucchero alla bevanda per conservare la capacità del limone di alcalinizzare il nostro organismo. Lo zenzero, invece, oltre a combattere il raffreddore e i malanni dell’inverno, è ottimo per favorire la digestione e il dimagrimento: ha infatti la capacità di trasmettere calore al corpo, alzandone la temperatura e stimolando il metabolismo.

TISANE CALDE – Se la “voglia di buono” ci assale a metà pomeriggio o la sera, prepariamo una tisana calda di un sapore che ci piace. Ce ne sono moltissime, per tutti gusti: il liquido ci farà sentire sazi e il calore aiuterà a mettere “ a posto” lo stomaco. Scegliendo infusi rilassanti, ad esempio a base di camomilla, biancospino, melissa o lavanda, ci predisporremo anche a un buon riposo notturno.