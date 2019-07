Riso: il bello e il buono del chicco prezioso che ci fa stare bene

Ideale per i pranzi o le cene estive , ottimo gustato freddo ed eccellente per primi piatti golosi e raffinati, il riso è il cereale più conosciuto e diffuso al mondo. Sono davvero pochi gli alimenti in grado di passare con facilità e disinvoltura dalla cucina casalinga a quella ricercata dei ristoranti stellati , dallo street food alle appetitose ricette della tradizione, senza mai perdere in valore nutritivo, nè in gusto: il riso è uno di questi, meglio ancora se italiano, perché sicuro, controllato e ... buonissimo!

Il granello di riso è un concentrato di virtù, da sempre riconosciuto come simbolo di fertilità e abbondanza.

Ne sanno qualcosa gli sposi, perché all'uscita del luogo della celebrazione del matrimonio, vengono sommersi da manciate del prezioso cereale: un rito propiziatorio di fortuna e prosperità, che trae le sue origini fin dall'antica Roma, prendendo il posto del grano quando questo iniziò a scarseggiare.



Ideale per grandi e piccini: il riso non contiene allergeni e può essere consumato anche dai più piccoli. Grazie alla sua elevata digeribilità, garantita dalla natura dell’amido contenuta nel prodotto, è un alimento ideale per lo svezzamento e la prima infanzia: la capacità di digerire l’amido è infatti presente nei neonati fin dalla prima settimana di vita. Rispetto ad altri cereali, ha proteine di qualità superiore, è un’ottima fonte di aminoacidi essenziali e contiene minerali preziosi, come il ferro, il calcio, il fosforo, il magnesio, lo zinco, il manganese, il rame e il selenio, potassio, oltre alle vitamine del gruppo B indispensabili per il benessere del nostro organismo.



Amico dei celiaci: il magico chicco è naturalmente privo di glutine, perfetto quindi per chi è affetto da celiachia e per tutti quelli che hanno intolleranze a questa proteina. Mangiare riso consente di assimilare i carboidrati necessari ogni giorno senza conseguenze ed effetti collaterali.



Ottimo per gli sportivi: il riso è un validissimo supporto per chi pratica attività fisica. Gode infatti di una marcia in più rispetto agli altri carboidrati proprio perché i granelli di amido presenti nel chicco sono particolarmente piccoli rispetto agli altri cereali e durante la fase digestiva permettono una più rapida disponibilità energetica: basti pensare che l’80% del granello del riso è costituito da granuli fino a venti volte più piccoli del frumento e a settanta volte quelli della patata.



Alleato della linea: questo cereale è ideale per chi deve seguire una dieta iposodica e per chi soffre di ritenzione idrica, in quanto ha poco sodio e tanto potassio. Inoltre ha un basso contenuto di grassi: per fare un confronto, occorre sapere che la pasta è più ricca di proteine, mentre il riso contiene più amido, che durante la cottura assorbe notevoli quantità di acqua, fino a triplicare il proprio peso: ecco perché, se a crudo i due alimenti possiedono più o meno lo stesso apporto energetico, il riso cotto è un alimento meno calorico e decisamente più saziante della pasta.