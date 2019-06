Anguria: tante virtù nel frutto simbolo dell'estate

L’ anguria è il frutto dissetante più amato nella bella stagione: ricco di vitamine e minerali , è l'ideale per recuperare le sostanze perse con la sudorazione e in caso di spossatezza causata dalla calura. Perfetta per disintossicare e depurare, l' anguria ha il grandissimo pregio di regalarci un elevato senso di sazietà a fronte di un apporto calorico davvero minimo : il massimo per metterci in forma in vista della prova costume .

L’anguria è buona, fresca, economica: ha virtù a non finire, ma in realtà è ancor più preziosa di quanto pensiamo. Fonte di sali minerali importantissimi, quali potassio, fosforo e magnesio, oltre che di vitamine, soprattutto la Vitamina C, l'anguria è ricca di antiossidanti come il beta-carotene e il licopene: scopriamo di più.



Addio spossatezza: il cocomero, come detto, racchiude una grande quantità di minerali e vitamine, proprio quelli che debbono essere reintegrati in estate quando, a causa del caldo, la nostra sudorazione aumenta. Una bella fetta d’anguria, oltre a rinfrescarci, è un vero toccasana contro la stanchezza. Mai senza!



Niente più ipertensione: l'anguria è un'ottima alleata anche per l’apparato cardiocircolatorio, in quanto aiuta ad abbassare la pressione. Povera di sodio, grazie alla presenza di potassio e della citrullina, un aminoacido che aiuta nella dilatazione dei vasi sanguigni, questo frutto è eccellente nel riequilibrare la pressione.



Bye bye cellulite: ricchissima di acqua e altamente diuretico, l'anguria è il nostro alleato numero uno in fatto di lotta alla cellulite. Ottima per contrastare la ritenzione idrica, l'anguria favorisce l’eliminazione dei liquidi in eccesso: gli inestetismi si combattono anche a tavola.



Antiossidante naturale: il cocomero è un potente antiossidante, grazie all'elevato contenuto di Vitamina C, che contrasta l’azione dei radicali liberi prevenendo l’invecchiamento cellulare e la formazione di cellule cancerose. Inoltre, stimola il sistema immunitario prevenendo fastidiosi raffreddori anche in estate.



Alleata di bellezza: l'anguria garantisce il benessere della nostra pelle grazie al contenuto di beta-carotene, un pigmento ad azione antiossidante che conferisce il tipico colore giallo-arancione ai vegetali. Svolge numerose funzioni nel nostro organismo, in quanto è fondamentale per la crescita e la differenziazione cellulare, protegge la funzione visiva, ed è indispensabile per la crescita ossea. Il consumo di anguria ritarda l’invecchiamento della pelle e la mantiene elastica: un vero elisir di bellezza.



Combatti le infiammazioni: l’anguria è perfetta come antinfiammatorio grazie al licopene, un’antiossidante che aiuta nella prevenzione dell’insorgenza di patologie anche molto gravi. Il licopene insieme al betacarotene, stimola in maniera naturale la produzione di melanina. Ricordiamo che frutta e verdura a buccia e polpa rossa, gialla e arancione, a cominciare da carote, peperoni e pomodori, sono le migliori alleate della tintarella. Fare scorta è la parola d'ordine!