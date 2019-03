Primo sole? Scopri i segreti per una abbronzatura al top

La primavera è alle porte, e con essa la voglia di scoprirsi per godere dei primi raggi di sole cancellando l' aspetto grigio e spento della nostra pelle si fa forte e incontenibile. Il tepore delle giornate e i programmi vacanzieri per il lungo ponte pasquale ci fanno già adocchiare qualche costume da bagno e qualche abitino sfizioso per assecondare la voglia di leggerezza. Ecco quindi qualche suggerimento utile per una abbronzatura perfetta e rapida senza correre rischi.

Una pelle tutta nuova: una prima pratica di fondamentale importanza è quella di liberarsi delle cellule morte per una pelle rinnovata, liscia e luminosa. Al mattino sotto la doccia facciamo uno scrub delicato massaggiando l'epidermide per qualche minuto. Una volta alla settimana purificare la pelle è necessario se la vogliamo pronta per l'esposizione, tuttavia per evitare il rischio di eritemi e di irritazioni è meglio sospendere l'esfoliazione quindici giorni prima di iniziare a immergersi nei bagni di sole.



Il benessere comincia a tavola: una alimentazione corretta, ormai lo sappiamo, è alla base del benessere del nostro organismo. Per preparare la pelle all'esposizione al sole possiamo fare scorta di betacarotene e licopene, due sostanze che stimolano in maniera naturale la produzione di melanina. Frutta e verdura a buccia e polpa rossa, gialla e arancione, a cominciare da carote, peperoni e pomodori, sono le migliori alleate della tintarella. Mano a mano che la bella stagione avanza, possiamo integrare con ciliegie, albicocche, susine, melone, melanzane, pesche e anguria. Broccoli e cavoletti di Bruxelles, ricchi di antiossidanti e utili contro l’invecchiamento della pelle, saranno perfetti anche per la linea: se scoprirci dobbiamo, meglio non dimenticare di dare un'occhiata anche alla forma.



Integrare è meglio: per potenziare l'abbronzatura possiamo fare ricorso agli integratori di melanina. In farmacia se ne trovano diversi, quindi lasciamoci consigliare. Per massimizzare i risultati, stimolando la produzione di pigmento e mantenere un colorito più intenso e più a lungo, l'ideale è assumerli almeno un mese prima della tintarella dell'esposizione al sole. Quindi siamo perfettamente in linea con il calendario delle vacanze!