Olio di cocco, prezioso alleato di bellezza

L'olio di cocco richiama immediatamente l'estate, il sole, il mare: ricco di sostanze antiossidanti, che rallentano l’invecchiamento delle nostre cellule, è perfetto per contrastare i segni dell'età.

Perfetto per la bellezza di pelle e capelli, è ideale per prendersi cura del proprio aspetto e del proprio benessere in maniera naturale e con poche e semplici mosse.



Capelli secchi e sfibrati: l'olio di cocco previene la formazione delle odiose doppie punte, combattendo la secchezza della chioma e riparando i danni causati da smog, lavaggi frequenti e dall'esposizione al sole grazie ad una elevata concentrazione di sostanze lipidiche. Simili a quelle della fibra capillare, queste sostanze penetrano con facilità, apportando nutrimento ai capelli e restituendo vitalità e lucentezza alla chioma. Per sfruttare al meglio le virtù dell'olio di cocco, facciamo un impacco rigenerante da tenere in posa per una ventina di minuti sulle lunghezze prima di lavare i capelli oppure aggiungiamone un paio di gocce a uno shampoo neutro. Possiamo comunque tenere in posa l'impacco anche più a lungo, affinché i capelli assorbano tutte le sue proprietà nutritive, sarà poi sufficiente risciacquare e fare un lavaggio normale per avere immediatamente capelli setosi e brillanti.



Post depilazione: l’olio di cocco è perfetto per lenire l'epidermide dopo la ceretta. Eccellente sostanza emolliente, basta versarne qualche goccia sulle gambe o sotto le ascelle dopo la depilazione. Le zone appena trattate avranno subito un aspetto più sano e decisamente morbido e liscio.



Pulizia del viso: per la nostra beauty routine possiamo utilizzare l’olio di cocco, che con il suo contenuto di vitamina A e vitamina C assicura pelle elastica e ben nutrita. Usato puro, l’olio di cocco serve anche come struccante delicato: versato su una spugnetta umida e passato sul viso, rimuoverà ogni residuo di make up. Il consiglio furbo? Dopo aver lavato il viso con acqua calda, applichiamo qualche goccia di olio di cocco sul volto per idratare il contorno occhi, oppure su altre zone aride del viso massaggiando delicatamente: il risultato sarà sorprendente.



Pelle delicata: l'olio di cocco è ideale anche per i neonati: naturale e delicato, è perfetto se utilizzato per massaggiare il sederino dei piccoli ed evitare i danni dello sfregamento col pannolino. Dopo il bagnetto, può essere applicato su tutto il corpo ed è utile anche in caso di crosta lattea: lasciamolo agire qualche minuto e poi risciacquiamo delicatamente con un panno morbido e acqua tiepida.



Pelle ruvida: per uno scrub fai da te uniamo l'olio di cocco a un po' di zucchero o farina d'avena: un'ottima miscela per una esfoliazione naturale e genuina. Un massaggio delicato prima della doccia regalerà pelle liscia e morbida e sarà l'ideale prima di iniziare a esporsi al sole per una tintarella perfetta e uniforme.



Pelle arida: idratare e ammorbidire la pelle è davvero semplicissimo quando utilizziamo l'olio di cocco. Applicato subito dopo la doccia e spalmato ben bene, ci regalerà in breve tempo tanta morbidezza, elasticità ed un aspetto decisamente più sano e giovane. L'olio di cocco è perfetto come doposole: dopo una giornata stese sul lettino preda di raggi UV e salsedine, cospargersi del profumato olio sarà un beneficio straordinario per la nostra epidermide.