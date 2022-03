Cromoterapia a tavola: scopri i colori degli alimenti che fanno bene all'umore

Il consiglio? Usare la cromoterapia a tavola per nutrire con gusto e allegria anche umore ed emozioni .

Ufficio stampa

Contagi che risalgono e notizie drammatiche dei combattimenti sono ormai un pensiero costante per tutti e l’umore inevitabilmente ne risente.

Secondo la Società Italiana di Psichiatria (SIP), il mix di guerra e pandemia rende le persone più instabili, insicure e impotenti, incentivando il disagio psichico già attivato da due anni di pandemia, con il rischio di sviluppare un esaurimento emotivo da sovraccarico di stress con ansia e disturbi dell’umore, proprio mentre tornavamo timidamente a sperimentare e riassaporare sentimenti di fiducia e speranza per il futuro.

Per avere la forza di affrontare al meglio questa situazione è necessario disporre di una adeguata riserva di energia, speranza ed equilibrio emotivo: un valido aiuto può arrivare dai colori e dall’alimentazione con la cromoterapia a tavola.

Infatti, ogni colore ha la capacità di influenzare le nostre emozioni e i nostri comportamenti: ce lo insegna la cromoterapia, un vero e proprio trend che, passando dall’armocromia nella scelta degli outfit e dei fiori, ingloba anche l’alimentazione. Il Consorzio di Tutela Bresaola della Valtellina, con l’aiuto di Gaia Vicenzi, psicologa e psicoterapeuta, che tiene seminari sul valore del colore nel quotidiano, lancia la guida sulla cromoterapia a tavola per nutrire le emozioni e caricarsi di energia positiva.

Ogni alimento possiede una sua specifica valenza cromatica: i colori dei cibi ci forniscono informazioni sulla loro qualità e freschezza, influenzando le nostre scelte alimentari, facendoci preferire il colore più affine al nostro stato d’animo, agendo direttamente sui livelli di energia e sul nostro stato emotivo.

La temperatura del corpo cambia, cambia la luminosità, si hanno reazioni chimiche ed elettriche, l'energia trasmessa viene in parte riflessa, in parte assorbita. E una spiegazione scientifica c’è: i colori sono costituiti da onde elettromagnetiche con una frequenza specifica all’interno dello spettro della luce bianca. Queste frequenze inviano messaggi che sollecitano risposte attraverso la vista, la pelle e la calotta cranica.

Secondo alcune teorie, poi, i colori dilatano o restringono i vasi sanguigni, aumentano la produzione di globuli rossi, bianchi ed enzimi, rinforzano il sistema immunitario e i tessuti e favoriscono l’ossigenazione del sangue: motivo in più per comporre un carrello della spesa suddiviso per colore rendendo la tappa al supermercato un momento piacevole e allegro.



Scopriamo dunque come applicare la cromoterapia alla nostra tavola:

1 - Rosso, il colore della forza per combattere malinconia e insicurezza: il rosso è un colore caldo, rivitalizzante, spesso associato alla passione. Esprime una condizione di stimolo, aumentando il battito cardiaco e la frequenza respiratoria, migliorando la circolazione sanguigna e stimolando l'attività nervosa. Pomodori, fragole, ravanelli, barbabietole rosse, uva rossa, crescione, melograno, ciliegie, peperoncino e anche Bresaola della Valtellina IGP, che contiene triptofano, un aminoacido essenziale precursore della serotonina, l'ormone della felicità.

2 - Arancione/Giallo, per migliorare la percezione di benessere e speranza: l’arancione è il colore dell’apertura. Induce serenità, allegria e ottimismo, stimola l’appetito e la sinergia fisica e mentale. Il giallo, colore caldo che sprigiona un’intensa forza vitale, migliora la percezione di benessere e di speranza, aumenta la capacità di concentrazione, aiuta a liberare la mente dai pensieri negativi e induce ad assaporare la libertà. Gli alimenti che rientrano in questa categoria, quali albicocche, meloni, agrumi, zucca, pesche, carote e ananas, favoriscono la capacità di ascolto interiore: una nota di giallo o arancione ogni giorno non guasta mai.

3 - Verde, antistress per ritrovare calma ed autonomia: il verde è un colore freddo, crea armonia e calma, evoca autonomia e tenacia, è il colore della natura, del relax, della calma e della serenità. Promuove il benessere dell'organismo, aumenta la vitalità e ripristina l'equilibrio di tutte le sue funzioni e a livello fisico disintossica e decongestiona l'organismo. Via libera dunque a frutta, verdura e ortaggi: avocado, cetrioli, lattuga, rucola, olive, spinaci, asparagi, fagiolini, lime, piselli, kiwi, broccoli, prezzemolo, basilico e mele verdi saranno grandi alleati.

4 - Blu, un valido alleato in caso di stress, insonnia o nervosismo: il blu è il colore dell'intelletto, capace di stimolare la distensione, la tranquillità e la fiducia. Le parole chiave sono sensibilità, calma e serenità; nelle sfumature indaco, acquisisce potere di equilibrio tra emisfero destro e sinistro del cervello. Ha un forte potere purificante, meditativo e della riflessione profonda, mentre il viola è simbolo di intelligenza e conoscenza. Gli alimenti di questa categoria che non devono mancare in dispensa: melanzane, fichi, frutti di bosco, prugne, radicchio, uva nera e bacche di açai.

5 - Bianco, per la pace, l'onestà e la lucidità: il bianco contiene tutti i sette colori dell'iride ed è simbolo di purezza, verità, innocenza, freschezza e rinascita. Mangiare bianco aiuta ad affrontare le sfide quotidiane con maggior equilibrio e consapevolezza: è il colore da scegliere quando abbiamo buoni propositi e ci sentiamo carichi dell’energia giusta per metterli in pratica. Latte, yogurt, banane, mele e pere bianche, aglio, ceci, cipolle bionde, cavolfiore, finocchi, indivia e porri hanno potere rivitalizzante, rigenerano l’organismo e schiariscono la mente.