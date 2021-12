Melagrana, il frutto dai chicchi color rubino alleato di benessere e bellezza

Perfetta per la silhouette: la melagrana è un'ottima alleata per uno spuntino all'insegna della leggerezza. I suoi chicchi sono ricchissimi di acqua, fino all’80% della composizione complessiva, e poveri di calorie, circa 80 per 100 grammi; hanno un alto contenuto di sali minerali, vitamina C, polifenoli, fibre, proteine, potassio, fosforo, magnesio e ferro. Le proprietà curative di questo frutto, di origine asiatica e straordinariamente resistente tanto alla siccità quanto al freddo, erano note fin dai tempi di Ippocrate, e negli ultimi anni le sue virtù e i suoi effetti benefici hanno ritrovato un posto d'onore tra le sostanze naturali che migliorano la buona salute del nostro organismo.

Per combattere le infiammazioni: nella stagione fredda una bella scorpacciata di melagrana aiuta a tenere lontane le malattie. Grazie alla presenza di tannini ed acido ellagico, antiossidante vegetale, il frutto del melograno ha una importante attività antibatterica e antinfiammatoria naturale capace di contrastare le infezioni causate da batteri e parassiti a carico dell’apparato gastrointestinale e dell’apparato respiratorio ed urinario. Inoltre, i tannini e gli antociani sono utili nella prevenzione di alcuni tipi di tumore, per esempio quello della pelle: le antocianine infatti contrastano efficacemente i danni provocati dai raggi UV, conferendo protezione nei confronti di questa forma di cancro.

Per un'azione antiage: le sostanze naturali di cui la melagrana è ricca stimolano la rigenerazione cellulare e aiutano nella riparazione della pelle. Il derma, ovvero lo strato esterno dell’epidermide, è costituito da fibre di collagene: quando queste si degradano e perdono elastina, diventano meno toniche, causando la comparsa delle rughe. Grazie alla presenza importante di Vitamina C, tra le componenti più importanti di cui il collagene è costituito, la melagrana è perfetta per combattere il progressivo avanzare dell'invecchiamento. Per una semplice cosmesi fai da te, possiamo preparare un ottimo scrub con i semi di questo frutto schiacciati e mescolati con olio di cocco o di mandorla e un po' di zucchero.

Contro gli inestetismi cutanei: utile per migliorare l’idratazione dell’epidermide, la melagrana è ottima anche per contrastare la perdita di tono dei tessuti e le macchie tipiche dell’avanzare dell’età. Va sottolineato che questo è anche uno dei frutti più ricchi di antiossidanti in natura e questo la rende particolarmente preziosa nella lotta ai radicali liberi, le dannose molecole responsabili, tra l’altro, dell’invecchiamento cellulare. In particolare, la melagrana contiene flavonoidi, fondamentali per il loro effetto antiage: ecco dunque perché viene spesso utilizzata in preparazioni cosmetiche per ottenere creme per il viso e per il corpo, che consentono alla pelle di godere di tutti i preziosi componenti bioattivi di cui la melagrana è ricca.

Alleata di Cupido: oltre ad essere un ottimo alleato di bellezza per le donne, il frutto dai chicchi color rubino può essere un buon amico anche per i signori. Secondo alcuni studi, il succo di melagrana parrebbe avere interessanti proprietà afrodisiache sui soggetti maschili: sembra infatti che i volontari che hanno partecipato allo studio abbiano fatto registrare un aumento dei livelli di testosterone senza far registrare aumento della pressione sanguigna, con un miglioramento dei disturbi in caso di deficit di desiderio sessuale e di disfunzione erettile. Insomma, il succo di melagrana è perfetto se stiamo progettando un periodo di vacanza ad alto tasso di passione o per una serata dal finale bollente.