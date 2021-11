Zenzero: la preziosa radice perfetta per la digestione e alleata della linea

Manca davvero poco all'inizio dell' inverno e quando le temperature si abbassano il desiderio di mettersi ai fornelli aumenta; tuttavia, se la stagione fredda ha già iniziato a mettere alla prova il nostro sistema immunitario e i pranzi e le cene in prossimità delle feste stanno minando la nostra silhouette , possiamo ricorrere allo zenzero . Perfetto per una tisana rinfrescante o come ingrediente per piatti dal sapore anche un po' esotico, questa spezia è una vera alleata del benessere in ogni momento dell'anno.

Lo zenzero fresco ha una forma molto particolare: si presenta infatti come un tubero irregolare e contorto di un color marrone chiaro e con una polpa giallo limone; acquistabile praticamente ovunque, è delizioso in versione candita ed in cucina, quando è in polvere, trova il suo utilizzo ideale anche come spezia.

Lo zenzero, proprio per il suo inconfondibile sapore vivace e le proprietà terapeutiche, è conosciuto fin dalla notte dei tempi: in Oriente viene utilizzato da secoli per le sue virtù medicamentose e nel mondo occidentale questa radice, dalla sagoma bitorzoluta, è una gradita scoperta più recente.

Perfetto per digerire: lo zenzero stimola gli enzimi digestivi favorendo il benessere dell'apparato digestivo e dell'intestino. Ottimo per combattere la nausea in caso di mal d'auto e di mal di mare, può essere facilmente consumato durante il viaggio masticando pezzetti di zenzero essiccato o candito. Oltre che rimettere a posto lo stomaco, sarà perfetto come spezzafame naturale dalle ridottissime calorie o per dare sollievo alla tosse.

Ottimo come detossinante: lo zenzero sarà perfetto per rimettere in riga il nostro organismo dopo gli eccessi delle festività, perché favorisce la depurazione. Per drenare i liquidi in eccesso e agevolare l'eliminazione delle tossine, basta bollire l'acqua a cui aggiungeremo qualche fettina di zenzero, un cucchiaio di miele e del succo di limone fresco. Questa bevanda calda ha un sapore delizioso, ideale per disinfettare il cavo orale e regalare anche sollievo dal mal di gola.

Amico della silhouette: non solo proprietà digestive, lo zenzero può vantare anche la capacità di farci sentire sazi e gratificati. Energizzante e in grado di attivare il metabolismo, combatte la fame nervosa e favorisce il senso di sazietà. Anche in questo caso, possiamo scegliere tra prodotto fresco oppure essiccato, sotto forma di polvere, da utilizzare per preparare tisane gustose, ottime da sorseggiare per scaldarci quando il freddo diventa troppo intenso.

Alleato di bellezza: allo zenzero sono attribuite anche proprietà dimagranti e anticellulite. Avrebbe infatti la capacità di riattivare e migliorare la circolazione, migliorando alcuni stati di gonfiore localizzato, e di favorire la termogenesi, un processo del metabolismo in grado di produrre calore aiutando a bruciare i grassi. Lo zenzero può essere utilizzato anche per realizzare maschere o impacchi per i capelli: mescolando un cucchiaio di zenzero fresco grattugiato a uno di olio di mandorle, si applica sulla chioma per rivitalizzare la circolazione sanguigna del cuoio capelluto e regolare la produzione di sebo in caso di forfora e di capelli grassi.

Complice di benessere: lo zenzero gode di proprietà antisettiche e antibatteriche, stimola la rigenerazione dei tessuti e combatte i bruciori di stomaco. In caso di strappi muscolari e dolori reumatici l'olio essenziale di zenzero è un valido alleato: sarà sufficiente preparare un impacco in grado di decongestionare ottenuto lasciando bollire delle garze in una pentola con acqua calda e zenzero fresco.

Protagonista in cucina: lo zenzero resta una spezia molto gustosa e perfetta per chi ama la tradizione natalizia. Immancabili quindi i golosi biscotti, perfetti da appendere all'albero, per un'idea regalo originale e gustosa, da usare anche come segnaposto nella mise en place delle Feste.