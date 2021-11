Olio di semi di lino, un vero portento: ecco quel che c'è da sapere

Ottenuto dai semi della pianta di lino, l’ olio di lino è un prodotto dall’ eccellente profilo nutrizionale e dai molti effetti benefici per la salute ed il benessere dell'organismo. Può essere consumato come alimento o utilizzato per scopi terapeutici , è ottimo anche come trattamento di bellezza , ideale per la cura di pelle e capelli.

Ottimo contro gli stati infiammatori: l'olio di semi di lino è un valido ausilio per combattere le infiammazioni. Grazie agli acidi essenziali che contiene e che il nostro organismo non è in grado di produrre da solo, aiuta il corpo a eliminare le tossine e ad aumentare le difese immunitarie ed è validamente utilizzato per la cura di eczemi e psoriasi, grazie alle sue proprietà cicatrizzanti e antinfiammatorie. Se applicato sulla pelle, questo olio miracoloso ha proprietà lenitive, nutritive, emollienti, cicatrizzanti e idratanti.

Ideale contro le rughe: l'olio di semi di lino è un potentissimo antiossidante e antirughe: grazie al suo contenuto di Omega 3 e Omega 6 è utile nel mantenimento della qualità di cellule e tessuti e quindi ottimo anti age. Per la beauty routine può essere utilizzato come tonico struccante: sono sufficienti poche gocce su un batuffolo di cotone per rimuovere il trucco in maniera naturale ed efficace. Contro le rughe del contorno occhi o intorno alle labbra basta applicare quotidianamente un paio di gocce tamponate con un leggero massaggio nella zona interessata. L'olio è ottimo anche contro le smagliature, per esempio quelle che purtroppo compaiono dopo un dimagrimento troppo veloce.

Perfetto per una chioma fluente: l'olio di semi di lino è un prezioso alleato per la bellezza e la salute dei nostri capelli, oltre a contrastare la formazione delle doppie punte: grazie all'alto contenuto di acido linoleico, utile nell'idratare i capelli regolando la perdita di acqua, e all'acido alpha linoleico, che ne mantiene l'elasticità e la resistenza, l'olio di semi di lino gode di eccezionali proprietà ristrutturanti. Per l'utilizzo è sufficiente mescolare tre cucchiai di latte a uno di olio di semi di lino, mescolare e applicare lasciando in posa per mezz'oretta e poi risciacquare con acqua tiepida. Veramente ottimo come impacco ristrutturante, rinforzante e lucidante.

Eccellente per il cuore: l'olio di semi di lino è davvero un toccasana. Infatti, questo olio prezioso trova applicazione anche in ambito cardiologico: secondo alcuni studi scientifici, l'acido alfa-linolenico, di cui l'olio di semi di lino è particolarmente ricco, parrebbe funzionare assai bene come cardioprotettore e vasoprotettore ed avrebbe anche una importante azione anti-ipertensiva. In definitiva, un rimedio perfetto per la buona salute del nostro cuore.

Autentico aiuto per la regolarità intestinale: tra le tante virtù attribuite all'olio di semi di lino, vi è anche l'impiego di questo prodotto come lassativo per combattere i problemi di stitichezza o per facilitare l'evacuazione ammorbidendo le feci: le fibre insolubili presenti nei semi di lino si legano all'acqua, aumentando così la massa intestinale. Oltre all'effetto emolliente, l'uso dell'olio di semi lino, grazie alla presenza dei lignani, cioè di fitoestrogeni, avrebbe anche una funzione protettiva nei confronti della mucosa intestinale.