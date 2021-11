Bicarbonato: prezioso per la casa, la cucina e anche per la bellezza

Amico dell’ambiente e assolutamente economico: il bicarbonato di sodio è quanto di più versatile possiamo avere in casa e di cui non dovremmo mai rimanere senza . Scopriamo dieci buone ragioni per farne una bella scorta ed evitare di rimanere senza proprio quando serve.

1 - Alleato ai fornelli: l'utilizzo del bicarbonato di sodio non è solo il mezzo più pratico e sicuro per ottenere un lavaggio profondo della frutta e della verdura, ma anche l'ingrediente segreto per ottenere la lievitazione perfetta dei dolci: basta aggiungere un cucchiaino all’impasto. Attenzione però: il bicarbonato non sostituisce il normale lievito, del quale non si può fare a meno per far “alzare” la torta, ma il suo impiego la rende particolarmente soffice. Un pizzico di bicarbonato rende più morbida anche l’omelette e il purè di patate. Se ne può aggiungere una punta alla salsa di pomodoro durante la cottura per ridurne l’acidità, o anche versarne un cucchiaino nell’acqua di cottura della verdura per rendere più brillante il colore e per evitare di diffonderne l’odore, ad esempio quando si cucinano il cavolfiore, i carciofi, e così via.

2 - Per favorire la digestione: il bicarbonato è il classico rimedio della nonna quando si hanno problemi di digestione. Se dopo aver mangiato lo stomaco fa le bizze, potremo aiutarlo sciogliendo un cucchiaino di bicarbonato nel succo di mezzo limone o di mezza arancia: sarà perfetto come antiacido e per favorire la digestione.

3 - Una bocca bella fresca: il bicarbonato di sodio è utile nel coadiuvare l’azione del dentifricio. Una volta alla settimana (non di più per non rovinare lo smalto dei denti) basta versare un po’ di bicarbonato sullo spazzolino e poi spazzolare i denti normalmente. Possiamo anche utilizzarlo per preparare un collutorio semplice e fai-da-te: versiamo un cucchiaino di bicarbonato in mezzo bicchiere d’acqua e facciamo sciacqui disinfettanti e decongestionanti alla sera e al mattino. La soluzione è ideale anche per disinfettare l’apparecchio dei bambini o le protesi dentarie.

4 - Una cucina pulita e brillante: il bicarbonato non teme rivali come sgrassatore, bravo com'è anche nel combattere i cattivi odori in cucina e in tutta la casa: stop dunque a detersivi e disinfettanti chimici, decisamente meno eco friendly. Per evitare di graffiare superfici smaltate o particolarmente delicate, possiamo preparare una soluzione di acqua e bicarbonato, versarla sulla spugna, strofinare, quindi sciacquare e asciugare.

5 - Perfetto per gli elettrodomestici: non solo per i fornelli. Il bicarbonato è l'ideale anche per pulire il frigorifero. Per una pulizia da dieci e lode prepariamo una soluzione con un paio di cucchiai di bicarbonato sciolti in un litro di acqua, imbeviamo una spugna in questa soluzione e strofiniamo l’interno di frigo e freezer: rimarremo stupiti dal risultato. Per il forno e il microonde meglio dimezzare la quantità di acqua per avere una soluzione più concentrata, a cui far seguire un semplice risciacquo con acqua. Anche per la lavastoviglie il bicarbonato è un alleato prezioso: una volta al mese versiamo 100 grammi di prodotto durante un ciclo a vuoto per sgrassare ben bene l'elettrodomestico amico, mentre basta un cucchiaio aggiunto al normale ciclo di lavaggio per migliorare le prestazioni del nostro detersivo. Per lucidare il piano di lavoro in cucina e neutralizzare gli odori basta aggiungere un po’ di bicarbonato a una spugna umida e utilizzarla per lavare anche il lavello e i fornelli.

6 - Un sollievo per i piedi: al termine di una lunga giornata di lavoro, regaliamoci un bel pediluvio tiepido con acqua e bicarbonato (ne bastano due cucchiai) per rinfrescare le estremità e dar loro sollievo. L’immersione deve durare dieci minuti e possiamo approfittarne per strofinare con acqua e bicarbonato le zone ruvide, per esempio sui talloni: saranno decisamente più morbide e potremo facilmente asportare la pelle dura.

7 - Capelli morbidi e lucenti: per una chioma da urlo, aggiungiamo qualche cucchiaino di bicarbonato al flacone dello shampoo che utilizziamo abitualmente. I capelli saranno subito più morbidi e lucenti, perché il bicarbonato elimina il calcare dell’acqua.

8 - Pelle perfetta: per dilatare i pori della pelle e prepararla alla pulizia del viso basta far bollire una pentola di acqua in cui sciogliere due cucchiaini di bicarbonato e qualche goccia di tea tree oil. Dopo aver tolto la pentola dal fuoco e averla lasciata raffreddare leggermente, copriamo la testa con un asciugamano e mettiamo il viso sopra il vapore: cinque minuti saranno sufficienti per un risultato già apprezzabile, ma se abbiamo il raffreddore potremo liberarci dal catarro e dal fastidio del naso chiuso con qualche minuto in più.

9 - Mai più odori nel bagno: sempre a proposito di pulizie, è decisamente molto utile utilizzare il prezioso alleato per prevenire i cattivi odori nello scarico del lavandino: è sufficiente versare una tazza di bicarbonato e poi far scorrere pian piano dell’acqua tiepida. Economico, efficace e molto green.

10 - Sneakers bianchissime: il bicarbonato è così versatile che può correre in nostro aiuto anche per le le scarpe. Invece che usare la candeggina per pulire le sneackers, sarà sufficiente risciacquare le scarpe, strofinarle con uno spazzolino cosparso di bicarbonato e un po’ di detersivo, lasciar riposare per una notte e poi lavare normalmente in lavatrice con il programma a freddo per i delicati. Una asciugatura all’aria e potremo nuovamente sfoggiare le nostre calzature come fossero nuove.