Ananas: contro la ritenzione idrica e non solo, ecco perché farne una scorpacciata

Tra i frutti più amati e apprezzati per il suo sapore dolce e fresco , l’ ananas ha un colore ed aspetto inconfondibili che richiamano l’ allegria e l’ energia della stagione estiva . Autentico scrigno di benessere , ha molte virtù benefiche per la salute e il benessere, è ideale per iniziare la giornata alla grande se consumato a colazione , è ottimo per chiudere in bellezza il pasto e sa essere anche un ingrediente prezioso per un aperitivo da gustare sulla spiaggia al tramonto .

L’ananas è un frutto davvero inconfondibile e curioso, a partire dal nome. Coltivato dagli Indios in America latina e nei Caraibi, veniva chiamato "anana", dalla parola “nana”, che significa profumo.

Del resto, è un frutto succulento e dolcissimo, con un colore giallo che richiama il sole e l’estate e vanta un aspetto davvero inusuale e simpatico, grazie al suo ciuffo perfetto da esibire anche solo come ornamento nel portafrutta o nei cocktail.



Proprio per la sua forma così particolare, i conquistadores spagnoli lo definirono "pigna delle Indie", mentre in Europa assunse il nome di "pigna reale" essendo assai costoso e quindi alla portata di pochissimi fortunati.

Addio cellulite: ricchissimo di acqua, l’ananas contiene bromelina, una sostanza presente nel succo e nel gambo che lo rende prezioso per favorire il drenaggio dei liquidi e per la lotta alla ritenzione idrica. Inoltre, favorendo il microcircolo e grazie alle importanti proprietà antinfiammatorie, è ottimo nel contrastare la cellulite, soprattutto se l'odiatissima buccia d'arancia è complicata dalla presenza di edemi e dal ristagno di acqua intracellulare.

Per la remise en forme: il sapore dolce e delizioso non inganni, perché l’ananas ha un contenuto calorico davvero molto contenuto: solo 42 calorie per 100 grammi di polpa. Perfetto dunque per gratificare il palato e per non minare la forma faticosamente raggiunta. L'ananas contiene anche un po’ di carboidrati sotto forma di zuccheri, in particolare glucosio, saccarosio e fruttosio, ma è povero di fibre. Tra gli elementi nutrizionali alleati di benessere di cui questo frutto è ricco, ci sono la vitamina C, il potassio e il magnesio.

Stimola il metabolismo: l’ananas è conosciuto in particolare per i suoi benefici effetti sulla digestione. Il suo contenuto di bromelina, oltre che prezioso per eliminare i liquidi in eccesso, è perfetto per favorire le funzioni digestive e di stimolazione del metabolismo. La bromelina si trova nel frutto, ma soprattutto nel gambo ed è possibile acquistarla anche in erboristeria, sotto forma di integratore, per favorire la digestione degli alimenti proteici e come antinfiammatorio, antiossidante e antibatterico.

Cosmetico naturale: per le sue virtù antiage, l’ananas è spesso utilizzato nella cosmetica, che ne sfrutta le proprietà idratanti ed emollienti. Nelle preparazioni di bellezza, serve ad ammorbidire la pelle ed è impiegato tra gli ingredienti di alcuni prodotti detergenti. In questo è particolarmente utile l’utilizzo del gambo di ananas, in cui appunto la concentrazione di bromelina è più elevata. Per una beauty routine casalinga, possiamo preparare una maschera fai-da-te dall’effetto super idratante: mescoliamo il succo dell'ananas a un cucchiaino di miele e poi applichiamo l’impasto sulla pelle ben pulita per una decina di minuti: un risciacquo con acqua tiepida sarà sufficiente per restituirci un volto tonico e una pelle fresca e rigenerata.

Per gratificare il palato: l’ananas è buonissimo e sono infiniti i modi per gustarlo. Consumarlo al naturale è certamente il modo migliore per assaporarne il gusto squisito: su un piatto, a pezzetti, da solo o in aggiunta a una macedonia di frutta fresca, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Per una insalata dal sapore esotico, possiamo aggiungere pezzetti di ananas con una manciata di frutta secca; per dissetarsi e rinfrescarsi, l’ananas è ottimo sotto forma di frullato o di estratto. Per uno snack gustoso e leggero, sì a qualche pezzetto di ananas aggiunto ad un vasetto di yogurt magro naturale. Il consiglio furbo? Nelle giornate afose per dissetarsi a dovere prepariamo dell’acqua aromatizzata aggiungendo nella brocca pezzetti di frutto e qualche fogliolina di menta: deliziosa, leggera, salutare.