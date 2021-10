La malinconia si combatte a tavola: ecco gli alimenti che regalano felicità

Cibo e felicità: non è una chimera, ma una vera e propria realtà. Il cosiddetto mood food è l'insieme degli alimenti che contengono il triptofano , sostanza in grado di stimolare la produzione di serotonina e quindi di regalarci energia , combattere la depressione e l' ansia e alzare il tono dell'umore .

In autunno riprendono le attività: lavoro, scuola, famiglia. Gli impegni si moltiplicano e allo stesso tempo l'approssimarsi della lunga stagione fredda causa un po' di depressione e malinconia.

Possiamo però trovare conforto nell'alimentazione, perché per essere positivi, migliorare la concentrazione e alleggerire l'animo ci sono i mood food, veri e propri alleati nel cambio di stagione, che hanno un potere equilibrante, ci aiutano a tornare in forma e ad affrontare la giornata col sorriso.

1 - Cioccolato fondente: al primo posto sul podio dei cibi che maggiormente ci aiutano a essere felici non poteva che trovarsi il cioccolato. Grazie all'alto contenuto di triptofano, prebiotici e antiossidanti, l'amata tavoletta stimola la produzione di ormoni connessi all'attività cerebrale ed emotiva, cioè serotonina ed endorfine. Perfetto quindi per contrastare la depressione e premiare il palato, è considerato per eccellenza il migliore antidepressivo naturale, senza contare che al cioccolato fondente vengono attribuite proprietà afrodisiache e stimolanti; inoltre, grazie agli antiossidanti, è anche un prezioso alleato di bellezza.

2 - Frutta secca: buona da sgranocchiare e perfetta come spezzafame, ma non solo. Mandorle, arachidi, anacardi e pinoli sanno regalare felicità, avendo un alto contenuto di triptofano. Le mandorle dolci, per esempio, possono fornirne circa 494 milligrammi per ogni 100 grammi di prodotto. Per iniziare alla grande la giornata, sì a una colazione dove non mancano cioccolato, yogurt e frutta secca: una vera miniera di felicità

3 - Formaggi e latticini: non tutti i formaggi sono uguali, perché alcuni possono regalarci più felicità di altri. In una dieta equilibrata, non possono mancare pecorino, parmigiano e formaggio grana. Ottimi per condire la pasta o come contorno o fine pasto, sono amici del buonumore grazie a un contenuto di triptofano che va da 310 a 324 mg per ogni 100 grammi.

4 - Uova: immancabili in cucina, perfette dalla colazione al dolce, le uova sono una miniera di benessere. Le uova hanno un buon contenuto di proteine nobili dall’alto valore biologico e inoltre contengono ferro, fosforo e calcio in buone quantità oltre che la vitamina K2, utile per rafforzare le ossa, e le vitamine del gruppo B, tra cui soprattutto la vitamina B12, ed anche la vitamina D che svolge numerose azioni preventive nell’organismo. Ma non è tutto, perché il tuorlo dell'uovo contiene ben 237 mg di triptofano per 100 grammi di prodotto, quasi 200 mg un nuovo intero.

5 - Legumi: raccomandati dai nutrizionisti, i legumi sono ricchi di antiossidanti e aiutano a ridurre i danni causati dai radicali liberi. Naturalmente privi di colesterolo, hanno pochissimi grassi, ideali quindi nelle diete ipocaloriche e per garantire la buona salute di cuore e arterie. Estremamente ricchi di ferro, sono ideali per combattere l'anemia; grazie all’alta concentrazione di fibre, favoriscono la regolarità intestinale e aiutano a combattere la stitichezza. Fagioli e lenticchie sono da privilegiare a tavola, perché tra i legumi sono quelli a più alto contenuto di triptofano e quindi quelli che più stimolano la produzione di serotonina, ormone della felicità.

6 - Cereali: anche il consumo di cereali aiuta a sentirsi più felici. Oltre a regalare sazietà, forza ed energia, sono perfetti per tirare su il morale. Farro, farina d'avena, farina di frumento integrale e miglio sono il poker d'assi migliore per vincere contro tristezza e depressione grazie all'importante contenuto di triptofano, in questo caso presente nella quantità di circa 200 mg ogni 100 grammi.

7 - Asparagi e spinaci: se in primavera possiamo contare sugli asparagi freschi, in autunno puntiamo su quelli surgelati o sugli spinaci, gustosi e amici della linea. In tavola la verdura non deve mai mancare, meglio se quella che consumiamo è anche capace di regalarci felicità.

8 - Frutta: la frutta rende felici, dolce e gustosa com'è. Tuttavia, se vogliamo ricaricare le pile e fare scorta di felicità, meglio puntare su sulle banane che, oltre a potassio e vitamina B e acido folico, perfetti per tranquillizzare il sistema nervoso, hanno un buon contenuto di triptofano, tanto che questo frutto è particolarmente indicato quando si soffre di depressione. Anche i datteri, immancabili nella tavola delle feste, sono ottimi alleati di felicità: oltre al triptofano, contengono magnesio e vitamina B, ideali per ritrovare calma e distensione.