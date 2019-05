Mondadori, Marina Berlusconi: "Collana di libri con cannabis non sarà venduta"

Mondadori non venderà nelle sue librerie i libri della collana Read&Wead - Grandi autori in erba, che pubblica classici in formato "mignon" accompagnati da un grammo di cannabis legale. "Sono profondamente dispiaciuta come editore e prima ancora come madre per quanto accaduto relativamente al volume della collana Read&Weed, pubblicato dalla casa editrice Plantasia. Volume che la Mondadori non metterà in vendita nelle librerie con il suo marchio", ha dichiarato Marina Berlusconi, presidente di Mondadori.