Violenza sessuale, patrocinio gratuito anche per chi ha un reddito sopra i 10mila euro

Corteo a Roma contro la violenza sulla donne. "Siamo in centomila", dicono le organizzatrici della manifestazione promossa dal movimento "Non una di meno". Secondo, invece, le forze dell'ordine presenti sul posto ci sarebbero 5mila persone. I manifestanti hanno anche urlato frasi contro il sindaco: "Raggi tu cadrai se i luoghi delle donne non difenderai". E ancora: "La casa delle donne non si tocca, la difenderemo con la lotta".