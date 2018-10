Violentarono una giovane nel Cara di Bari: arrestati 4 nigeriani

Quattro presunti componenti di una gang nigeriana, tra i 21 e i 37 anni, sono stati arrestati dalla polizia per aver violentato una giovane connazionale all'interno del Centro Accoglienza Richiedenti Asilo di Bari. L'ordinanza di custodia in carcere è stata emessa dal gip su richiesta della procura. Sono ritenuti responsabili, in concorso, di violenza privata e violenza sessuale di gruppo. Gli inquirenti starebbero cercando una quinta persona.

Gli arrestati, giovani tra i 21 e i 37 anni, alcuni dei quali con precedenti di polizia e irregolari in Italia (uno di essi già detenuto per omicidio di un cittadino nigeriano avvenuto l'8 maggio 2017), nei primi giorni del maggio 2017 avrebbero fatto irruzione all'interno di un modulo abitativo del Centro di accoglienza per richiedenti asilo di Bari-Palese e - facendo leva sulla forza intimidatrice derivante dall'appartenenza allo stesso gruppo etnico - avrebbero bloccato una ragazza nigeriana, O. F. di 24 anni, e costretta, sotto la minaccia di un'arma da taglio, a subire un rapporto sessuale non consenziente.