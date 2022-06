Sant'Anna di Tambre (Belluno), bimbo di 9 anni scompare durante un'escursione: ricerche nella notte

Sono ore d'ansia nel Bellunese per la scomparsa di un bambino di 9 anni.

Il piccolo è sparito dalla vista del padre nel tardo pomeriggio mentre i due erano in escursione sul Col Indes , nei pressi di Sant'Anna di Tambre (Belluno). Le ricerche, coordinate dalla Questura di Belluno, non hanno finora dato alcun esito. Continueranno, se necessario, per tutta la notte.