Svizzera, crollo seracchi sul Grand Combin: 2 morti e 9 feriti

Il crollo dei seracchi può essere legato anche, secondo le autortià locali, alle temperature insolite per la stagione primaverile, con lo zero termico molto in alto. Il Soccorso alpino si era messo a disposizione con i propri elicotteri e i propri tecnici ma dalla Svizzera non è stato richiesto supporto.

Il portavoce della polizia cantonale ha spiegato che sono stati impiegati sette elicotteri evacuando altri alpinisti che si trovavano nella zona. Sul posto sono giunti in totale una quarantina di soccorritori.