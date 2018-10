Principio di incendio al teatro La Fenice di Venezia | Video

Come riferisce Venezia Today, i vigili del fuoco sono giunti sul posto con con due autopompe lagunari e 12 operatori attorno alle 9.10. "Si è trattato di un intervento piuttosto rapido e circoscritto, all'interno di un locale tecnico, - si legge, - dove sono posti i gruppi di continuità Ups: sono stati sufficienti gli estintori per avere ragione delle fiamme". Non si registrano né danni alla struttura né feriti. Due tecnici, che si trovano nell'edificio, sono stati portati in ospedale per precauzione, dopo che avevano respirato fumo, ma sono già stati dimessi.

"L'intervento è stato immediato - aggiunge - e ora si stanno valutando i danni e le cause ma il teatro, che oggi non ha programmazione, non ne risentirà". "Abbiamo subito evacuato il personale e chiuso alle visite guidate La Fenice pur sapendo che la zona era circoscritta e già in sicurezza. Ma - continua - prima di tutto viene la sicurezza degli addetti, dei veneziani e dei visitatori che quotidianamente vengono in teatro tanto da fare, numericamente, il pari di quanti assistono ad uno spettacolo". "Aspettiamo le verifiche di vigili del fuoco e polizia che ringraziamo da subito - conclude - e poi appena possibile riprendiamo l'attività che oggi prevede un nostro spettacolo non a La Fenice ma al Teatro Malibran".