Maltempo sul Veneto, appello di Zaia: "Non andate nel Bellunese"

L'ondata di maltempo sul Veneto non si ferma, e il governatore Luca Zaia lancia un appello per evitare il Bellunese. "A causa del rischio di frane e valanghe provocato dal maltempo di queste ore - spiega - invito tutti i cittadini ad evitare di dirigersi verso la zona". In provincia di Belluno, infatti, collegamenti e viabilità sono in crisi per le piogge, le nevicate e i conseguenti smottamenti.