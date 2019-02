Belluno, ipnotizza la cassiera e si fa consegnare l'incasso

Nessuna minaccia con un'arma, ma solamente uno sguardo ipnotico : ha agito così una coppia di ladri in un negozio di bricolage del Bellunese, mettendo a segno un colpo da 1.500 euro. I carabinieri indagano per rapina aggravata e hanno aperto un fascicolo anche per capire se possano esserci stati altri colpi, non ancora denunciati.

Come riporta Il Corriere delle Alpi, i due malviventi sono entrati nel punto vendita fingendosi normali clienti e si sono concentrati sulla cassiera. La donna ha cominciato a parlarle in inglese della sua passione per il collezionismo di banconote da 50 euro di un determinato numero di serie, mentre l'uomo ha cercato di provocare confusione, andando avanti e indietro tra gli scaffali e il registratore di cassa, con alcuni oggetti di scarso valore, sui quali chiedeva informazioni.



Poi la donna ha fissato a lungo la dipendente, mandandola in tilt e riuscendo a farsi consegnare una parte dell'incasso della giornata. Un cliente, che era in coda alla cassa, quando l'ha vista consegnare tutti i soldi è rimasto sconvolto. E' stato proprio lui a denunciare il fatto, perché la cassiera ci ha messo un po' a rendersi conto di quello che era successo.