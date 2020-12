Covid e Feste, in Valle d'Aosta sarà possibile spostarsi anche oltre i 30 chilometri

ente-del-turismo

Per i giorni di fascia arancione 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, in Valle d'Aosta vi sarà la possibilità di spostamento su tutto il territorio regionale, senza vincoli. Lo dispone l'ordinanza firmata dal presidente Erik Lavevaz, che in questo modo aggira il divieto di spostamento oltre i 30 chilometri previsto dal governo centrale nel decreto di Natale. Confermata anche la possibilità di praticare sci di fondo e la caccia.